Nach einer Zwischenkorrektur hat sich die Aktie des US-Ölgiganten Exxon Mobil zuletzt wieder nach oben gekämpft. Gelingt ihr nun der entscheidende Vorstoß, die entscheidende Weichenstellung?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Exxon Mobil hieß es am 09.11. unter anderem „[…] Exxon Mobil nutzte in der Folgezeit die Gunst der Stunde und das Aufwärtsmomentum, um das markante Hoch aus dem Juni dieses Jahres zu knacken, das damals bei knapp 105,5 US-Dollar ausgebildet wurde. Das damit installierte frische Kaufsignal entfaltete auch gleich seine Wirkung. […] Kurzum. Starke Fundamentaldaten in Kombination mit einer exzellenten Charttechnik treiben gegenwärtig die Rally maßgeblich an. Auf der Oberseite steht die Tür weit offen. Limitierende Widerstände sind nicht auszumachen. Dennoch ist Obacht geboten, ist die Bewegung doch deutlich überkauft. Rücksetzer sollten auf 105,5 US-Dollar begrenzt bleiben, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden“.



Der damalige Vorstoß dehnte sich in der Folgezeit noch bis in den Bereich von 114+ US-Dollar aus. Dieser Kursbereich erwies sich trotz einiger vielversprechender Ansätze als zu hohe Hürde. Infolgedessen nutzten Anleger das exponierte Kursniveau, um Gewinnmitnahmen zu initiieren. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) ging verloren.

Die Gewinnmitnahmen drückten Exxon Mobil zwar kurzzeitig unter die wichtige Unterstützung um 105,5 US-Dollar (markantes Juni-Hoch), doch im Großen und Ganzen verstand es die Aktie, diese Supportbereich zu verteidigen.

Aktuell versucht sich Exxon Mobil daran, erneut Akzente auf der Oberseite zu setzen. Die Aktie kämpfte sich zurück über die 110 US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Exxon Mobil muss über die 114+ US-Dollar, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären und eine wichtige Weichenstellung zu vollziehen. Gleichzeitig gilt es, Rücksetzer unter die 105,5 US-Dollar / 102 US-Dollar zu vermeiden. Sollte es dennoch hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.