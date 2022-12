Unsere letzte Kommentierung zu Barrick Gold überschrieben wir am 13.12. mit „Gelingt der Befreiungsschlag?“.

Damals hieß es unter anderem „[…]Die ersten Versuche, über die 16,9 US-Dollar zu setzen und das Widerstandscluster aufzubrechen, waren bereits zu beobachten. Ein nachhaltiger Erfolg blieb der Aktie jedoch verwehrt. Im Vorfeld der eingangs genannten Termine will man offenkundig nicht ganz so viel Risiko gehen… Sollte das Unterfangen dennoch gelingen, stünde Barrick Gold die Tür in Richtung 18 US-Dollar offen. Weitere potentielle Bewegungsziele bilden die 200-Tage-Linie sowie der Widerstandsbereich um 19 US-Dollar. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer idealerweise auf 16 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es zu hingegen zu einer Bewegung unter die 15,1 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Barrick Gold nutzte die Gunst der Stunde und knackte zwischenzeitlich den Widerstand von 16,9 US-Dollar. Damit öffnete sich auf der Oberseite die Tür in Richtung 18 US-Dollar. Zuletzt gelang es Barrick Gold, auch dieses Kursziel abzuarbeiten. Eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 19 US-Dollar oder gar in Richtung 20 US-Dollar scheint mit Blick auf die aktuelle Gemengelage möglich.

Der US-Dollar konsolidiert. Die bislang zu beobachtende Dominanz des Greenbacks wurde zurückgedrängt. Das lässt wiederum Gold durchatmen. Dem Edelmetall selbst stehen wichtige Handelstage ins Haus. Es wird spannend sein, zu beobachten, was passiert, wenn es Gold tatsächlich gelingen sollte, die 1.820 US-Dollar nachhaltig zu überwinden.

Kommen wir auf Barrick Gold zurück. Der Widerstandsbereich um 18 US-Dollar wird aktuell von der 200-Tage-Linie verstärkt. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 18 US-Dollar wäre auch unter diesem Aspekt wichtig. Auf der Unterseite sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 16,9 US-Dollar gehen.