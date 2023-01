JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Für das erste Halbjahr 2023 seien die Aussichten im US-Softwaresektor negativ, aber danach sollte es positive Nachrichten geben, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Finanzstärke und Planbarkeit von Microsoft sollte eine vergleichsweise gute Kursentwicklung bedingen. Die Aktie strebe stetig nach oben, stehe aber auch nicht vor einem Ausbruch./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 06:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 06:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 215,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m