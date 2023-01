GOLDMAN SACHS stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Easyjet von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 606 auf 450 Pence gesenkt. Analyst Patrick Creuset reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Billigflieger auf ein Niveau unter dem Marktkonsens. Für 2023 rechnet er wegen hoher Abschreibungen und Finanzierungskosten nur noch mit einem knappen Vorsteuergewinn. Seine Kaufempfehlung habe mitunter auf Kostensenkungen beruht, die aber nicht eingetreten seien./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 4,265EUR gehandelt.