JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den Investorenreaktionen auf seine jüngste Hochstufung von Fresenius und die Abstufung von Fresenius Medical Care (FMC). Unter den Anlegern scheine eine Abspaltung der Dialyse-Tochter FMC am beliebtesten zu sein, schrieb er. Einige seien der Meinung, dass die Untergrenze des FMC-Nettogewinns noch nicht erreicht worden sei./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 16:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 32,19EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m