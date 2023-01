NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den Investorenreaktionen auf seine jüngste Hochstufung von Fresenius und die Abstufung von Fresenius Medical Care (FMC). Unter den Anlegern scheine eine Abspaltung der Dialyse-Tochter FMC am beliebtesten zu sein, schrieb er. Einige seien der Meinung, dass die Untergrenze des FMC-Nettogewinns noch nicht erreicht worden sei. Zudem betrachteten die Investoren die Klinikbetreiber-Tochter Helios als Kernunternehmen des Medizinkonzerns./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 16:58 / ET

