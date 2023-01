Silber zögert noch immer, einen nachhaltigen Vorstoß über die 24 US-Dollar zu wagen. Dabei scheinen die Voraussetzungen nicht die schlechtesten zu sein. Etwas Unsicherheit bringt die heute noch anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise allerdings mit sich.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Silber hieß es am 03.01. unter anderem „[…] Im Verlauf des heutigen Dienstags (03.01.) kreierte sich bereits veritables Aufwärtsmomentum, was wiederum dem Edelmetall die Gelegenheit gab, in Richtung von 24,7 US-Dollar vorzustoßen. Knapp vor dem Erreichen dieser Zielmarke kam der Vorstoß jedoch ins Stocken. Silber zieht sich aktuell auf das Ausbruchsniveau von 24 US-Dollar zurück. Damit kommt den nächsten Handelstagen eine besondere Bedeutung zu. Die Antwort auf die zentrale Frage „Kann Silber den Schwung nutzen und das Ausbruchsszenario weiter vorantreiben oder fällt der Vorstoß wieder in sich zusammen?“ steht aus. Um die aktuelle Hängepartie aufzulösen, wäre ein nachhaltiger Vorstoß über die 24,7 US-Dollar „wünschenswert“. Ein Rücksetzer unter die 24,0 US-Dollar wäre bereits ein erstes Warnzeichen. Sollte es dann auch noch unter die 22,8 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Der obere Chart zeigt deutlich das andauernde aber bislang eben auch erfolglose Bemühen des Edelmetalls, die 24 US-Dollar nachhaltig zu überspringen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss es für Silber über die 24 US-Dollar / 24,7 US-Dollar gehen. Daran führt kein Weg vorbei. Der nach wie vor intakte Aufwärtstrend (grün dargestellt) könnte diesen Weg bereiten.

Allerdings birgt die aktuelle Konstellation auch die Gefahr, dass das Unterfangen scheitert und Silber den Aufwärtstrend verlassen muss, sollte sich der Widerstandsbereich 24 US-Dollar / 24,7 US-Dollar als zu hartnäckig erweisen. In diesem Fall kommt bereits der Unterstützung um 22,8 US-Dollar eine große Bedeutung zu. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden, hätte in diesem Fall doch das Aufwärtsszenario einen empfindlichen Rückschlag erlitten.

Silber wartet gespannt auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Positive Impulse wären höchst willkommen, um die Widerstandszone 24 US-Dollar / 24,7 US-Dollar zu knacken und die Aufwärtsbewegung „wiederzubeleben“. Auf der Unterseite sollte der Fokus auf dem Bereich von 22,8 US-Dollar liegen.