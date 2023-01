Die steile Rallye in 2020 und 2021 führte die Papiere der Deutschen Post von 19,10 auf 61,38 Euro aufwärts. Erst im September 2021 ging Bullen sichtlich die Puste aus, die Aktie wechselte in einen Abwärtstrend und fiel bis September letzten Jahres auf 29,67 Euro zurück. Zwar unterbot das Papier zeitweise die Höchststände von vor Corona, allerdings konnte sich das Papier in diesem Bereich fangen und versucht sich nun seit Monaten an einer Trendwendeformation. Diese zeigt sich ganz klar in Gestalt einer inversen SKS-Formation, die es nun gilt aufzulösen.

Abwärtstrend seit 2021 weiter intakt

Um zumindest im laufenden Abwärtstrend ein untergeordnetes Kaufsignal zu etablieren, bedarf es bei der Deutsche-Post-Aktie eines Kurssprungs mindestens über 39,72 Euro. Infolgedessen könnten dann Zugewinne an 42,68 und rund 43,00 Euro etabliert werden. Um aber mittelfristige Long-Signale zu erhalten, gilt es das Niveau von mindestens 45,00 Euro im Anschluss zu überwinden. Der Bereich zwischen 29,67 und grob 39,72 Euro bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Geht es dagegen unter die Tiefstände aus dem vergangenen Jahr, würden Abschläge auf 26,14 und ggf. 19,10 Euro drohen.