Tocvan Ventures: Gold- und Silber in Mexiko umgeben von Majors

HIGHLIGHTS von TOCVAN VENTURES (CSE: TOC / WKN: A2PE64) • Zwei Gold- Silberprojekte im Bundesstaat Sonora, Mexiko (Nr. 1 Goldproduzent des Landes) • Brandaktuell HEUTE Bohrergebnisse • Bohrhighlight bisher: 116,9m mit 1,2 g/t Gold • Gute Infrastruktur mit exzellentem Fachpersonal und minenfreundlicher Politik • Direkte Nähe zu Multi-Mio-Unzen Goldminen von Fresnillo (10 Mio. Unzen) und Magna Gold (3 Mio. Unzen) • Im Juni 2022 Privatplatzierung mit einem institutionellen Investor zum Kurs von 0,82 CAD über 5,125 Mio. CAD (kanad. Dollar) abgeschlossen. Aktueller Kurs: 0,58 CAD • Nur 37,3 Mio. Aktien ausstehend. Rund 15% aller Aktien in Händen der Gründer und des Managements • Bulk Sample (1.000t) im Gange • Günstige Produktionskosten in Mexiko durch Tagebau und Haufenlaugung DIE BEIDEN PROJEKTE VON TOCVAN VENTURES (CSE: TOC / WKN: A2PE64)

Aktuell erreicht der Goldpreis mit 1.920 USD/oz ein neues 9-Monatshoch. Dem fallenden US-Dollar sowie den sinkenden Renditen an den Anleihemärkten sei Dank. Was zusätzlich Auftrieb verleiht sind natürlich die negativen Realzinsen aufgrund der hohen Inflation und die Rekordnachfrage der Zentralbanken weltweit. Grund genug nach all den hohen Kursgewinnen im Lithiumsektor mal wieder einen aussichtsreichen Goldexplorer näher unter die Lupe zu nehmen. Erst letzte Woche hat man hier gute Bohrergebnisse vorgelegt und brandaktuell HEUTE folgten dann die noch ausstehenden Ergebnisse des soeben abgeschlossenen Bohrprogramms.

Quelle: Tocvan Ventures



Beide Gold- Silberprojekte von TOCVAN VENTURES (CSE: TOC) liegen im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora, der obendrein auch noch der Goldproduzent Nr. 1 des Landes ist, und deshalb über exzellent ausgebildetes Fachpersonal verfügt.



Der Goldgürtel (Caborca) hat bereits viele etablierte Goldvorkommen hervorgebracht. Die bekanntesten aktiven Minen sind dort aktuell La Herradura von Fresnillo (mehr als 10 Mio. Unzen Gold) und San Francisco von Magna Gold (mehr als 3 Mio. Unzen Gold). Das Projekt liegt nur 2,5 Autostunden oder 140 km nördlich der Stadt Hermosillo sowie 18 km südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Auch die open pit Goldmine La Colorada von Argonaut Gold liegt nur unweit der beiden Projekte von TOCVAN VENTURES. Man ist hier also in guter Gesellschaft.



EL PICACHO PROJEKT

Das Gold-Silber-Projekt El Picacho in Sonora, Mexiko erstreckt sich insgesamt über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern und kann geologisch gesehen als orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen Goldgürtels namens Caborca eingeordnet werden

Der mineralisierte Trend wurde hier bislang mit 6km Gesamtlänge festgestellt und bis dato wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf Mineralisierungszonen identifiziert.



Auf dem Projekt wurden in der Vergangenheit nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, doch nun aktuell im Januar 2023 konnte man dann die Ergebnisse des 10 Löcher umfassenden Bohrprogramms vorlegen.



Tocvan geht beim El Picacho Projekt von der Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen Gold und Silber aus.



Schon im Jahr 2022 konnte man in 17 von 80 Gesteinsproben Goldgehalte von über 5 g/t nachweisen, wobei der Durchschnitt bei hohen 12,8 g/t Gold lag.

In der vergangenen Woche folgten dann Bohrergebnisse des überhaupt ersten Bohrprogramms auf El Picacho, dessen Hauptziel die San Ramon Zone war.



Quelle: Tocvan Ventures



Die ersten beiden Bohrlöcher trafen oxidierte Quarzgänge, die auf Gold und Silber hindeuteten und im dritten Bohrloch wurde bereits Gold gefunden.

Highlight war dabei Bohrloch SRA-22-003 welches ein Ergebnis von 27,5m mit 0,5g/t Gold beginnend ab einer Tiefe von nur 10m unter der Erdoberfläche hervorbrachte.



Der CEO von Tocvan Ventures, Brodie Sutherland, sagte zu den Ergebnissen:

"Wir haben jetzt bestätigt, dass die Liegenschaft San Ramon das Potenzial zu einem großen oberflächennahen Oxid-Gold-Ziel hat. Die Tatsache, dass wir mit einem relativ kleinen Bohrprogramm auf beachtliche Mineralisierung dieser Art gestoßen sind, ist von großer Bedeutung. [….] Es bestehen zudem Ähnlichkeiten mit der örtlichen Mine San Francisco (18 Kilometer nordöstlich gelegen), die aufgrund äußerst ähnlicher Eigenschaften der Oberfläche entdeckt wurde. Wir freuen uns auf die Auswertung dieser Ergebnisse und Daten, um das Potenzial von El Picacho weiter zu erschließen."



Ergebnisse konnten nochmals übertroffen werden

Heute am 17. Januar folgten dann die Ergebnisse der restlichen 7 Bohrlöcher des insgesamt 1.075m umfassenden Bohrprogramms. Highlight war dabei Bohrloch SRA-22-010 mit 12,2m mit 2 g/t Gold in einem längeren Abschnitt von 44,2m mit 0,6 g/t Gold beginnend ab 25m unter der Erdoberfläche.

Für einen Tagebau in Mexiko sind dies überdurchschnittlich gute Gold-Gehalte wie auch die Vergleiche mit den Nachbarn Fresnillo und Magna Gold zeigen.



Eine Besprechung der neuesten Bohrergebnisse auf Youtube finden Sie hier: www.youtube.com/watch?v=dAGCovpztTU







Das Ergebnis kann als voller Erfolg gewertet werden, denn damit wurde das Explorationsmodell von Tocvan bestätigt, wonach sich die Mineralisierung weiter in Richtung Süden, Südwest und Westen ausbreitet. Bohrloch SR-22-010 liegt 100m weiter südlich der vorherigen Discovery und zeigt nicht nur bessere Längen sondern auch höhere Goldgrade. Ein Volltreffer also!

Quelle: Tocvan Ventures

Querschnitt des Explorationsmodells von El Picacho. In blau die open pit Grube der San Francisco Mine als Vergleich.



Zum Vergleich: Die Goldreserven von Magna Gold haben einen Durchschnittsgehalt von 0,51 g/t Gold und Fresnillo produziert neben am mit Goldgehalten zwischen 0,65 bis 0,75 g/t Gold.



Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures kommentierte wie folgt:

"Wir sind hocherfreut mit den Ergebnissen unserer ersten Bohrkampagne auf El Picacho. Wir haben dabei nicht nur die Goldmineralisation basierend auf den alten Daten und Arbeiten bestätigen können, sondern auch neue Zonen bei step-out Bohrungen in der Tiefe entdecken können. Wir haben nun ein besseres Verständnis der optimalen Bohrausrichtung um das System weiter zu erforschen. Wir werden nicht nur das Sam Ramon Target weiter verfolgen sondern auch die anderen Targets auf dem umfangreichen Landstrich explorieren. […] Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Bohrkampagne auf dem El Picacho Projekt.”



Nachdem nun das Bohrprogramm auf der San Ramon Zone des El Picacho Projekts abgeschlossen ist, wird man sich im nächsten Bohrprogramm auf die Zonen Jabali, Cornea und Tortuga konzentrieren.



Bislang gibt es für das El Picacho Projekt noch keine Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101.



PILAR PROJEKT

Die Mineralisierung des Gold- Silberprojekts Pilar erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.



Mit Bohrergebnissen von unter anderem 1,2 g/t Gold über 116,9m konnte man im April 2022 gehörig für Aufsehen sorgen.



Quelle: Tocvan Ventures



Auch das Pilar Projekt befindet sich in guter Nachbarschaft zu prominenten Firmen wie Osisko Development, Minera Alamos und Argonaut Gold.



Im Dezember 2022 gab man bekannt, dass man mit einem benachbarten privaten Bergbauunternehmen eine Vereinbarung über die Durchführung der ersten Massenprobenahme (bulk sampling) aus dem Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora getroffen hat. Das Material der Massenprobe wird Anfang 2023 für die Verarbeitung mittels Haufenlaugung in einem privaten Bergbaubetrieb weniger als 25 Kilometer westlich von Pilar aufbereitet werden. Bis zu 1.000 Tonnen Material werden für das bulk sampling verarbeitet, die detailliertere Informationen über den erwarteten Erzgehalt (Head Grade) und die prozentuale Goldgewinnung liefern soll.



Die Aufbereitung und Analyse der Massenprobe wird voraussichtlich drei bis vier Monate dauern. Die aus der Probe gewonnenen Informationen werden für die Planung und die Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die umfassenden Minen- und Verarbeitungsanlagen bei Pilar verwendet.



Projekt Pilar - Highlights des Jahres 2022:

- RC- und Kernbohrungen mit den bisher besten Ergebnissen und neuen Entdeckungen:

• Main Zone: 116,9 Meter mit 1,2 g/t Gold, einschließlich 10,2 Meter mit 12 g/t Gold und 23 g/t Silber.

• Neue Entdeckung 125 Meter weiter südöstlich, 108,9 Meter mit 0,8 g/t Gold, einschließlich 9,4 Meter mit 7,6 g/t Gold und 5 g/t Silber.

• Erkundungsbohrungen durchteuften neue Zonen 600 Meter und 325 Meter von der Main Zone entfernt.



Quelle: Tocvan Ventures



Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Gold, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Gold und 38 g/t Silber

• 41,2 m mit 1,1 g/t Gold, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Gold und 12 g/t Silber

• 24,4 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Gold und 1.090 g/t Silber



Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Gold

• 16,5 m mit 53,5 g/t Gold und 53 g/t Silber

• 13 m mit 9,6 g/t Gold

• 9 m mit 10,2 g/t Gold und 46 g/t Silber



PLÄNE FÜR 2023:

• Großprobenentnahme auf dem Projekt Pilar zur Bereitstellung von Informationen für die nächste Entwicklungsphase. (bulk sampling)

• Fortsetzung der Bohrungen bei Pilar (SO-Erweiterungen und Infill) und El Picacho (Prospektionsgebiete Jabali, Cornea und Tortuga).

• Aktualisierter Bericht und erste Ressourcenschätzung bei Pilar

• Genehmigung für umfassende Vor-Ort-Minen- und Verarbeitungsanlagen bei Pilar



Update des CEO zur Großprobenentnahme auf dem Pilar Projekt auf Youtube: www.youtube.com/watch?v=P89ENsFT2Wg







Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures zu den Aussichten und den anstehenden Ereignissen seines Unternehmens:





"Wir sind der Meinung, dass Tocvan eine ausgezeichnete Gelegenheit für Aktionäre bietet, die nicht nur am Explorationserfolg, sondern auch am Potenzial für eine kurzfristige Gold- und Silberproduktion teilhaben möchten. 2023 wird ein wichtiges und aufregendes Jahr sein, da wir die erste Großprobe bei Pilar entnehmen und die Bohrungen sowie die Erweiterung des bekannten Mineralisierungsgebiets fortsetzen werden. Bei El Picacho beginnen wir gerade erst mit der Bohrevaluierung mehrerer Prospektionsgebiete in einem großen, äußerst aussichtsreichen Gebiet. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns darauf, Anfang 2023 eine aggressive Entwicklungs- und Vermarktungskampagne zu starten.“





Bislang gibt es für das Pilar Projekt noch keine Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101, lt. Unternehmensauskunft ist jedoch eine erste Ressourcenschätzung in Planung.



Quelle: Tocvan Ventures



Wir sehen hier einen 3-Jahreschart von TOCVAN VENTURES von der kanadischen Heimatbörse CSE. Das alljährliche Tax-Loss Selling hat die Notierung gegen Ende letzten Jahres auf ein Tief von 0,33 CAD geschickt. Aktuell kann das Papier auf 0,58 CAD zulegen. Technisch ist bis zum alten Hoch von 1,67 CAD reichlich Platz. Um das zu erreichen sind natürlich ein weiter steigender Goldpreis und anhaltender Explorationserfolg von El Picacho sowie positive Nachrichten zum bulk-sampling vom Pilar Projekt hilfreich. Das Papier ist auch in Deutschland unter der WKN A2PE64 notiert. Wie immer sollte der Handelsplatz mit der höchsten Liquidität (hier Kanada) favorisiert werden und immer mit Limit gearbeitet werden. Zum Redaktionsschluss lag der letzte Schlusskurs bei 0,58 CAD was umgerechnet 0,40 EUR entsprechen.





Weitere Informationen über TOCVAN VENTURES finden Sie auf der Website: www.tocvan.com



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

+ +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +



Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.

Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 588% mit Teranga Gold

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 320% mit Sibanye Stillwater

• + 194% mit Energy Fuels



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

SONDERAKTION: 3 MONATE GRATIS



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> www.stockreport.de/neuanmeldung.asp

Bitte beachten Sie auch unser ausführliches Impressum inklusive Erklärung zum Datenschutz und Haftungsausschluss: https://www.explorercheck.de/impressum.asp