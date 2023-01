DAX – 18.000 Punkte bis März

Die Anstiegsbewegung bei Gold, die sich zuletzt dynamisiert hat, könnte nun eine Verschnaufpause erfahren. Mit dem Übersteigen des Unterstützungsbereichs um 1.900 USD hat Gold etwas an Dynamik verloren. Zunächst wurde ein Doji generiert auf den ein schwächerer Tag folgte. Diese Entwicklung wird heute fortgesetzt. Da die Indikatoren abzukippen beginnen und vor Verkaufssignalen stehen, dürfte eine Gegenbewegung auf die jüngste Anstiegsbewegung, bis mindestens in den Bereich des letzten Widerstands zu erwarten sein.

Wenn der DAX bis zum März mit dieser Intensität so weiter steigt, steht er bei über 18.000 Punkten. Hand auf’s Herz, glauben Sie wirklich, dass der deutsche Leitindex weiterhin so steil nach oben läuft? Jeder Trend muss korrigiert werden. Ein Aufwärtstrend ist umso anfälliger, je länger er ohne Korrektur verläuft. Es ist unbestritten, dass noch weitere Kursavancen möglich sind. Allerdings wird in absehbarer Zeit eine Gegenbewegung einsetzen. Die Indikatoren haben zwar auch in der Vergangenheit länge Phasen im überkauften Bereich zubringen können, sobald Verkaufssignale generiert wurden, erfolgte aber eine Korrekturbewegung. Dabei kann es durchaus sein, dass auch eine Seitwärtskorrektur erfolgt. Eine solche Korrekturbewegung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Spätestens in der kommenden Woche ist damit zu rechnen.

