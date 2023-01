Benitz Consulting ist spezialisiert auf Veterinärmedizin

Der Mediziner hat in seiner langjährigen Karriere bei namhaften Pharmakonzernen wie Pfizer oder Merck umfangreiche Erfahrungen in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Veterinärmedikamenten gesammelt.

Dr. Benitz erwarb seinen Abschluss als Tierarzt an der University of Saskatchewan, einen MS-Abschluss in Reproduktionsphysiologie an der University of Illinois und einen BS-Abschluss in Tierwissenschaften an der University of California. Während seiner erfolgreichen Laufbahn war Benitz in mehreren Weltkonzernen in leitenden Positionen in Forschung und Entwicklung tätig. Unter anderem als Executive Director und Vice President bei Pfizer Animal Health und Global Head of R&D für Pharmacia Animal Health und Novartis Animal Health. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Integration der F&E-Organisationen nach den Übernahmen durch Pfizer Animal Health bzw. Elanco. Zuletzt war er als Global Head of Regulatory Affairs für Merial tätig und eng an der Integration von F&E und Regulatory Affairs bei Boehringer-Ingelheim beteiligt.

Aufgrund seiner jahrzehntelangen, umfassenden, globalen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Pharmazeutika und Biologika für den Veterinärmarkt kann Dr. Benitz Innocan den Weg zur Kommerzialisierung von CBD-Produkten ebnen, die erst für den Veterinär- und später auch für den Humanmedizinmarkt zugelassen werden sollen.

Veterinärmedizin als Türöffner zur Humanmedizin

Das Know-how des Veterinärmediziners und Managers umfasst die Markteinführung einer Reihe neuer Therapeutika und Impfstoffe für Tiere sowie die enge Zusammenarbeit mit Zulassungsbehörden in vielen internationalen Märkten, darunter das Center of Veterinary Medicine und die Food and Drug Agency in den USA.

Im Rahmen des Anfang Dezember 2022 unterzeichneten Beratervertrages wird Dr. Benitz Innocan Pharma bei der Kommerzialisierung des geistigen Eigentums (IP) im Veterinärbereich unterstützen. Diesbezüglich sagte Iris Bincovich, CEO von Innocan: „Innocan unternimmt nun die ersten Schritte in Richtung Kommerzialisierung … wir haben uns entschieden, die Erschließung des Marktes zu beschleunigen, indem wir Möglichkeiten im Veterinärbereich verfolgen, da wir wissen, dass dies ein potenzielles Tor zur Humanpharmazie sein wird. Dr. Benitz ist genau die richtige Person zur richtigen Zeit, um uns dabei zu helfen, die Kommerzialisierungsphase unseres Unternehmens zu erreichen.“