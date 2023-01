NEW YORK (dpa-AFX) - Das Auf und Ab der vergangenen Tage an den US-Börsen geht wohl weiter. Nach der jüngsten Erholung drohen am Mittwoch deutliche Verluste - für schlechte Stimmung sorgte vor allem der Ausblick des Softwareriesen Microsoft : Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,8 Prozent schwächer auf 33 448 Punkte. Die Taxe von 11 651 Punkten für den Nasdaq 100 beinhaltet sogar ein Minus von 1,7 Prozent. Im Fokus steht weiter die Berichtssaison mit einem weiteren Schwung an Unternehmenszahlen.

Bereits am Dienstag nach Börsenschluss hatten Microsoft und Texas Instruments über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal Rechenschaft abgelegt. Microsoft berichtete angesichts von Inflation und Rezessionssorgen das schwächste Umsatzwachstum seit über sechs Jahren und einen deutlichen Gewinnrückgang, was insgesamt aber im Rahmen der Erwartungen lag. Enttäuschend fiel allerdings der Ausblick auf das laufende Quartal aus, insbesondere die angekündigte Wachstumsverlangsamung in der zuletzt starken Cloud-Sparte Azure. Bereits vor dem Handelsstart verloren die Aktien daher über drei Prozent.