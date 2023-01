Noram Lithium verstärkt technisches Team

„Um das Lithiumprojekt Zeus weiterzuentwickeln, müssen wir unser Hauptaugenmerk auf die Metallurgie, das Fließschema und die Entwicklung einer nachhaltigen Wasserversorgung richten“, sagte Greg McCunn, Chief Executive Officer von Noram. „Marcus verfügt über einen starken hydrometallurgischen Hintergrund und eine langjährige Erfahrung im Prozessdesign und wird eine Schlüsselrolle bei der Leitung der laufenden metallurgischen Arbeiten und der Entwicklung eines endgültigen Prozessdesigns spielen. Vahid wird uns maßgeblich dabei unterstützen, die richtige Option für eine konsistente, effiziente Wasserversorgung des Projekts zu finden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Marcus und Vahid, um das Projekt weiterhin voranzutreiben und das Risiko zu verringern.“

Dr. Marcus Tomlinson

Dr. Tomlinson kann in den Bereichen metallurgische Prozessentwicklung, Technik und Betriebsunterstützung eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen. Er hat als Teil der technischen Dienstleistungsgruppen für Goldcorp, Barrick Gold und Newmont sowie für EPCMs wie Ausenco, AMEC und Fluor gearbeitet und dabei Mineral- und Metallprojekte in allen Teilen der Welt unterstützt. Sein Ph.D.-Diplom hat er an der University of Leeds erworben.

Nach der Übernahme von Goldcorp durch Newmont war Dr. Tomlinson als Director, Modelling für das Newmont Global Projects-Team tätig (2020 bis 2021). In dieser Zeit unterstützte er unter anderem das Erweiterungsprojekt der weltbekannten Mine Pueblo Viejo sowie andere umfassende Initiativen. Bei Goldcorp (2012 bis 2019) war er als Director Metallurgy & Research für die Entwicklung eines patentierten Verfahrens zur Konzentratanreicherung unter Anwendung der alkalischen Sulfidlaugung tätig und unterstützte dabei zahlreiche Projekte im gesamten Unternehmensportfolio – von einem Pyritlaugungsprojekt bis hin zu Verbesserungen der Laugungseffizienz und der Verringerung der Toxizität von Abwässern.