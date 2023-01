WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag etwas höher beendet. Der ATX ging mit plus 0,17 Prozent auf 3336,75 Punkten aus dem Börsentag. Auch an den europäischen Börsen gab es leichte Kursgewinne. Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen durchwegs positiv aus, lieferten in den Aktienhandel aber kaum sichtbare Auswirkungen. Auch an der Wall Street etablierte sich im Verlauf kein klarer Trend.

In Wien war die Meldungslage sehr dünn. Bei den schwergewichteten Banken in Wien herrschten überwiegend positive Vorzeichen vor. Die Titel der Bawag verteuerten sich deutlich um 1,6 Prozent auf 55,70 Euro. Laut Agenturberichten hat die UBS ihr Anlagevotum für die Aktie mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel wurde zudem leicht von 73 auf 74 Euro nach oben revidiert.

Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,9 Prozent verbuchen. Erste Group verbilligten sich hingegen leicht um 0,2 Prozent.

Voestalpine stärkten sich unter den weiteren Schwergewichten um klare 1,7 Prozent. Verbund-Anteilsscheine schwächten sich hingegen um 1,7 Prozent ab. Wienerberger bauten ein Plus von 0,8 Prozent.

Die Papiere des Baukonzerns Porr zogen 2,9 Prozent hoch und die Lenzing-Aktie gewann drei Prozent. Die zuletzt volatilen Titel von s Immo erzielten ein Plus von 2,2 Prozent. Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um 2,3 Prozent ab./ste/mik/APA/jha