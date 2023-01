Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Vor Wochenfrist erreichte der DAX sein bisheriges Jahreshoch bei 15.269 Punkten. Infolgedessen lösten neue US-Daten, die schwächer als gedacht ausfielen, zusätzliche Rezessionssorgen aus. Anleger nahmen zum Wochenschluss hin ihre Gewinne mit. Der DAX fiel bis auf 14.920 Punkte. Pünktlich zu Beginn der neuen Handelswoche zeigte sich der deutsche Leitindex gut erholt und durchbrach die 15.100 Punkte-Marke. Bis zum Donnerstagvormittag pendelt der DAX diese Woche zwischen 15.050 und 15.100 Punkten. Am Mittwoch bringt der ifo-Geschäftsklima-Index kurzfristig Bewegung in den Markt. Die Konjunkturaussichten verbesserten sich, jedoch nicht so stark wie erwartet. Kurz nach Veröffentlichung der Daten fiel der DAX für kurze Zeit unter 15.000 Punkte. Bis zum Handelsschluss wurden die Verluste wieder aufgeholt, der DAX schloss bei 15.081 Punkten knapp im Minus von 0,08%. Rheinmetall

Die Aktien von Rheinmetall und der Deutschen Telekom stehen diese Woche an der Spitze der meistgehandelten Inlandsaktien an der Euwax. Rheinmetall-Aktien wurden 734 mal gehandelt, Anteilsscheine der Deutschen Telekom konnten 540 Preisfeststellungen verbuchen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall profitierte im vergangenen Jahr von den Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die Aktie erreichte am Mittwoch ihr Allzeithoch bei 231,30 Euro. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, nun doch Leopard-2 Panzer an die Ukraine zu liefern. Hersteller der Leopard-2 Panzer ist Krauss-Maffei Wegmann, während Rheinmetall die Waffenanlage sowie die hochmoderne Munition herstellt. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern ist auch Lieferant anderer wichtiger Rüstungsgüter und erhielt kürzlich einen Auftrag zur Modernisierung von Führungsmittelausstattungen für Soldatensysteme der Bundeswehr. Deutsche Telekom

Deutsche Telekom-Aktien stehen auf Platz zwei der meistgehandelten Inlandsaktien in Stuttgart. Derzeit steht die Aktie mit 20,30 Euro knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 20,65 Euro, welches bereits in der vorherigen Handelswoche erreicht wurde. Damit steht ein Plus von 26% im Jahresvergleich zu Buche. Analysten zeigen sich weiter optimistisch und stufen die Deutsche Telekom auf buy ein, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 25,94 Euro. Zuletzt wurde bekannt, dass die Telekom-Tochter T-Systems einen Großauftrag der europäischen Raumfahrtbehörde ESA erhielt. Der Auftrag hat ein Volumen von 150 Millionen Euro über sechs Jahre, mit der Option auf weitere vier Jahre. T-Systems, ein IT-Dienstleistungsunternehmen, soll dabei die Daten verwalten, welche durch die ESA im Rahmen ihres Satellitenprogramms Copernicus gesammelt werden. Bei einer weiteren Telekom-Tochter soll es ebenfalls Pläne für einen Zukauf geben. T-Mobile US plant offenbar die Übernahme des Billiganbieters Mint Mobile, bei dem unter anderem der Schauspieler Ryan Reynolds beteiligt sein soll. Im Raum steht ein Gesamtvolumen inklusiver erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu einer Milliarde US-Dollar.