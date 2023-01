Softwareanbieter Atoss Software will Auschüttung auf 2,83 Euro je Aktie erhöhen

Auch im abgelaufenen Jahr sei mit rund 26 Millionen Euro ein operativer Mittelzufluss auf einem "sehr hohen Niveau" erzielt worden, teilte der Konzern weiter mit. Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 sollen am 31. Januar veröffentlicht werden. Am 28. April soll dann die Hauptversammlung den Dividendenvorschlag beschließen. Beim Broker Lang & Schwarz (L&S) verteuerte sich die Aktie nach dem Xetra-Schluss um 0,8 Prozent./jha/gl

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Atoss will die Ausschüttung an die Aktionäre kräftig erhöhen. Insgesamt seien 2,83 Euro je Aktie geplant, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Die Ausschüttung enthalte eine Dividende von 1,83 Euro sowie eine Sonderdividende von 1,00 Euro je Aktie. Im Vorjahr hatte Atoss eine Dividende von 1,82 Euro ausgeschüttet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer