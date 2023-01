Heizkostenabrechnung 2022 Gestiegene Energiepreise lassen hohe Nachzahlungen befürchten - trotz geringerem Energieverbrauch (FOTO)

Eschborn (ots) -



- 2022 war um rund 11 Prozent wärmer als 2021

- Dennoch: Deutlicher Anstieg der Raumheizkosten bei Öl und Gas im Vergleich zum

Vorjahr

- Norden verzeichnet den höchsten Mehrverbrauch



Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland müssen sich sehr wahrscheinlich

auf hohe Nachzahlungen einstellen. Dies geht aus Auswertungen des

Energiedienstleisters Techem hervor. Grund dafür ist der massive Kostenanstieg

für fossile Energie in 2022, wie die vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung

gestellten Zahlen belegen. Was bereits öffentlich prognostiziert wurde, bedeutet

nach Datenauswertung von Techem konkret, dass die Ölpreise im Vorjahresvergleich

um 83,8 Prozent, die Gaspreise um 67,6 Prozent gestiegen sind. Trotz eines im

Vergleich zu 2021 insgesamt wärmeren Jahres 2022 (11,4 Prozent) zeigt die

Kostenkurve deutlich nach oben. Das schlägt sich vor allem in den Heizkosten

nieder. Im gesamten Bundesgebiet kommen auf Bewohnende erhöhte Preise für Öl

(62,8 Prozent) und Gas (48,5 Prozent) zu. Die massive Teuerungsrate lässt

erahnen, worauf sich Bürgerinnen und Bürger in 2023 einstellen sollten: hohe

Nachzahlungen.