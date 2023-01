Hillerstorp, Schweden (ots) - Die neue Gepäckbox Thule Arcos lässt Sie alles am

Heck des Autos transportieren, ist sehr leicht zugänglich und sorgt für eine

verbesserte Aerodynamik und damit für mehr Reichweite bzw. geringeren

Treibstoffverbrauch.



Thule Arcos ist perfekt, wenn Sie nicht viel Stauraum in Ihrem Auto haben oder

keine Dachbox montieren möchten. Die Hartschalenbox macht Ihre Ladung sehr

einfach zugänglich, sowohl an der Box selbst als auch am Kofferraum, der frei

bleibt. Durch die Montage auf der Kupplung ist der Windwiderstand minimiert und

ermöglicht so den einfachen Transport von weiteren Gegenständen auf dem

Autodach, wie z.B. einem Dachzelt, einem Kajakträger oder auch Fahrrädern.





Eine einfache Lösung mit schlankem DesignThule Arcos ist für Autos mit einer Anhängerkupplung konzipiert und ist aucheine gute Lösung für Fahrzeuge, die z. B. aus Design-Gründen einen DachboxMontage nicht zulassen. Das ist bei einigen Elektrofahrzeugen der Fall. Dasschlanke und flache Design der Thule Arcos gewährleistet eine einwandfreie Sichtim Rückspiegel und ermöglicht ein sehr einfaches Be- und Entladen. DerKofferraum bleibt dabei immer zugänglich und lässt auch hier problemloses Ein-und Ausladen zuMehr Laderaum für kleinere FahrzeugeThule Arcos dient auch als nützliche Erweiterung für kleine Fahrzeuge mit wenigStauraum, in der Gepäck und Outdoor Equipment verstaut werden kann. DieHartschalen-Oberfläche schützt robust und stabil vor Schmutz und Wasser.Aerodynamisches Design für mehr ReichweiteBei der Entwicklung des Heckboxen-Portfolios zeigten ausführlich von Thuledurchgeführte Tests, dass eine rückseitig montierte Box einen sehr vielgeringeren Einfluss auf den Benzin- oder Batterieverbrauch hat und in einigenFällen diesen sogar verringert. Durch die optimierte Aerodynamik ist also eineVerbesserung der Reichweite möglich. Dies bestätigt auch eine externe Testreihevon Schwedens größtem Automagazin "Vi Bilägare", die sowohl mit Benzinern alsauch Elektrofahrzeugen durchgeführt wurde. Im Test mit einer kupplungsmontiertenHeckbox (in diesem Fall das Modell Thule Onto) ergaben die Fahrten, dass derVerbrauch niedriger war als bei einer Fahrt ohne Heckbox. Bei einer Strecke von5400 gefahrenen Kilometern in unterschiedlichen Wetterlagen, war derDurchschnittsverbrauch (kWh/100km) 4% niedriger als bei einer Fahrt ohneGepäckbox. Getestet wurde mit einer Flotte von Volkswagen ID4 Fahrzeugen."Wenn man mehr Zuladung ermöglichen, aber weniger Energieverbrauch erreichenmöchte, ist die Montage einer Heckbox auf der Anhängerkupplung der neuesteTrend. Wir haben auf der Teststrecke festgestellt, dass sowohl Benziner als auchElektrofahrzeuge tatsächlich einen etwas geringeren Verbrauch haben, als wennsie ganz ohne Box fahren."erklärt Björn Strid, Director Product Management beiThule. Er erklärt weiter: "Bei Thule erweitern wir aktuell unser Sortiment umHecklösungen für Transportboxen. Ein Premiumprodukt mit einer Aerodynamik, wiesie die Thule Arcox Box hat, ist ein echter Game Changer. Sie können eine großeGepäckbox hinter ihr Auto montieren und am Ende die gleiche oder sogar wenigerEnergie oder Benzin verbrauchen, als wenn Sie ganz ohne fahren."Thule Arcos wird es in zwei Größen geben: Thule Arcos M hat ein Volumen von 300l und Thule Arcos L fast 400 l. In der Praxis heißt das, dass man schon in derGröße M z. B. einen Kinderwagen, einige Taschen sowie 2 Golfsets ohne Problemeunterbringen kann. Für eine Reise, auf der mehr transportiert werden muss,bietet Thule ein weites Sortiment von Transportboxen mit Fassungsvermögen von300 bis 610 Litern an.Thule Arcos wird ab 01. Februar 2023 im Handel erhältlich sein. DiePreisempfehlungen (UVP) sind 1.349,95 EUR (M) und 1.399,95 EUR (L).