Kretschmer erteilt vorgezogenem Kohleausstieg in Ostdeutschland erneut Absage

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lehnt weiterhin einen vorgezogenen Kohleausstieg in Ostdeutschland ab. Der CDU-Politiker reagierte am Mittwoch auf einen Bericht der Bundesnetzagentur, dem zufolge die Stromversorgung in Deutschland auch bei einem früheren Ausstieg aus der Kohle gesichert wäre. Der Bericht gehe von einer Verdreifachung von Photovoltaik und Windkraftanlagen in den nächsten Jahren sowie einem deutlichen Zubau von Gaskraftwerken aus. Das sei illusorisch und unseriös, twitterte Kretschmer.

