Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Marburg

MARBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an diesem Donnerstag in Hessen erwartet. In Marburg besucht er das Werk des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech . Dort will Scholz sich ein Bild von der neuen Plasmid-DNA-Produktion machen. Plasmid-DNA ist nach Angaben der Bundesregierung ein zentrales Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien.

Am Nachmittag will der Bundeskanzler an einer Sitzung des Kinder- und Jugendparlaments der Stadt Marburg teilnehmen und mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Am Abend sucht er dann den Austausch mit Hessens Bürgerinnen und Bürgern. Das sogenannte Kanzlergespräch ist der fünfte Bürgerdialog der im vergangenen Jahr begonnenen Veranstaltungsreihe, die durch alle 16 Bundesländer führen soll. 90 Minuten lang stellt sich Scholz dabei den Fragen von rund 150 Menschen, die sich vorab für die Teilnahme beworben haben./nis/DP/jha

