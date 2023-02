Schweizer Star Troopers AG zeigt Kaufinteresse an Printtiteln der Bertelsmann SE (RTL Gruppe)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zürich (ots) - Der Verwaltungsratspräsident der Schweizer Medienholding MarkusPOSSET möchte Mitarbeiter:innen und Betriebsrat in sein Kaufmodell einbindenDie Star Troopers AG mit Hauptsitz in Zürich hat ihr DACH und BALKAN Engagementseit Jahresbeginn stark ausgebaut. "In puncto Medien richtet sich der Blick ganzklar auch nach Deutschland", bestätigt Posset das Kaufinteresse an denkompletten Magazintiteln der Bertelsmann SE, die unter anderem mit Stern,Brigitte, Bunte, Geo, Business Punk oder Capital ein breites Portfolioaufweisen. Man sei im direkten Kontakt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden undMitgesellschafter Christoph Mohn und habe schriftlich bereits das Interessebekundet. "Der Vorstand der Bertelsmann SE wurde durch denAufsichtsratsvorsitzenden schon informiert und wird die nächsten Schritte fürGespräche einleiten", erklärt Posset. Ziel der möglichen Beteiligung der StarTroopers AG sei es, neue Ecosysteme und Lizenzen rund um die Marken undMagazintitel und die Fortsetzung der Digitalisierungsstrategie auszubauen, sowiedie Neuausrichtung des kompletten eigenständigen Vertriebs (Print und Online)voranzutreiben. Das Know-how und die Wertschöpfung durch die Star TroopersTochterunternehmen und deren Partner wären garantiert. Ein Partizipation-Modellfür die Mitarbeiter:innen mit Standortgarantie und voller Einbindung desBetriebsrats (Anm.: Hier gab es bereits Gespräche mit dem Betriebsrat) wäre diezu favorisierende Variante: "Schließlich sind die Mitarbeiter:innen daseigentliche Asset bei den genannten Magazintiteln", weiß der Medienmanager.(Anm.: Markus Posset gilt als erfahrener und gut vernetzter Medienmanager undBrückenbauer, welcher auch gute Kontakte zur Gewerkschaft und zurSPD-Medienholding DDVG und zu deren Chef Matthias Linnekugel pflegt.)Über die Star Troopers Media, Entertainment & Investment AGDie Star Troopers Gruppe wurde ursprünglich 2014 in St. Moritz (Graubünden) inder Schweiz für ein Family Office und deren Beteiligungen gegründet. Die StarTroopers Media, Entertainment und Investment AG setzt ihren Fokus auf einmodernes Medien- und Entertainmenthaus mit starkem Onlinebezug. Derzeit ist dieStar Troopers Gruppe europaweit an insgesamt 33 eigenständigen Unternehmen inden Bereichen Medien, Advertising, Online-Marketing, Buchverlag, Licensing,Contentproduktion, Filmproduktion, Start-ups, Event, Gaming sowie anangrenzenden Unternehmensfeldern im Digitalsektor beteiligt. Ebenso unterstütztdie Star Troopers AG Gründer und Start-ups aus (Online-) Medien undEntertainment mit Know-how durch Experten, bestehende Netzwerke zuEntscheidungsträgern und/oder mit Investmentkapital zum Aufbau und/oder zur