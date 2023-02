DAX zwischen Fed und EZB - Dow Jones, McDonald's Peloton und EUR/USD im Blick

Die Federal Reserve veröffentlichte ihren Zinsentscheid - 0,25 Prozent ging es hinauf auf ein neues Leitzinsband von 4,50 bis 4,75 Prozent. Die Indizes, allen voran der DAX, konnten seitdem ordentlich ansteigen. Heute um 14.15 Uhr legt dann die EZB nach. Den Konsensschätzungen zufolge dürfte die EZB um 0,50 Prozent erhöhen. Muss man sich beim DAX heute also doch noch anschnallen?

Ask 10,31

Ask 10,31

Ask 10,26

Ask 10,26

Heute blicken wir neben dem DAX und dem Dow Jones noch auf das Währungspaar EUR/USD und zwei Aktien.

Diese heutigen Titel wären die Aktien von McDonald's (ISIN: US5801351017) und von Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009).

Wieder stehen mehrere Dutzend von Unternehmensmeldungen zur Veröffentlichung an: am heutigen Donnerstag gibt es unter anderem Quartalsergebnisse vorbörslich von ABB, BCE, Bristol-Myers Squibb, ConocoPhillips, Eli Lilly and Company, Estée Lauder Companies, Ferrari, Hershey, Honeywell International, Illinois Tool Works, Intercontinental Exchange, Merck & Company und nachbörslich Daten von Amazon.com, Alphabet, Apple, Ford Motor Company, Gilead Sciences, Qualcomm und Starbucks.

Dies insgesamt kommentiert der Händler Ingmar Königshofen und bringt weitere Informationen mit ins Gespräch ein.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.