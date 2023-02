USCM meldet Querschnitte, die auf beträchtliche Mächtigkeiten von Lithium führenden Einheiten auf dem Clayton Ridge Lithium Grundstück schließen lassen

Vancouver, British Colombia / 2. Februar 2023 - US Critical Metals Corp. ("USCM" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-met ...) (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0) freut sich bekannt zu geben, dass die detaillierten Kartierungen, Probenahmen und ersten geologischen Querschnitte, die auf dem Lithiumprojekt Clayton Ridge (das "Projekt" oder "Clayton Ridge") durchgeführt wurden, auf robuste Mächtigkeiten von lithiumhaltigen Einheiten hindeuten. Das Projekt befindet sich in Esmeralda County, Nevada, und erstreckt sich über insgesamt etwa 3.600 Acre in der Region Clayton Valley, der einzigen Lithium produzierenden Region in den USA. USCM hat das Recht auf eine 100%ige Beteiligung an dem Projekt.

Die Kartierung zeigt breite Gebiete mit lithiumhaltigen Tonsteinen und vulkanischen Tuffen, die auf eine breite seitliche Ausdehnung der Mineralisierung hindeuten. Die mineralisierten Zonen erstrecken sich über das gesamte Grundstück, wobei einzelne Bereiche eine Fläche von bis zu 0,5 mal 1,0 Kilometern abdecken. Darüber hinaus deuten Querschnitte im nördlichen Teil des Grundstücks darauf hin, dass die lithiumhaltigen Einheiten Mächtigkeiten von über 100 Metern aufweisen (Abschnitte 4.171.200N & 4.172.000N). Alle Abschnitte deuten darauf hin, dass sich die mineralisierten Einheiten in Richtung Osten erstrecken und die Mineralisierung in diese Richtung offen ist. Anomale Lithiumproben aus früheren Probenahme- und Kartierungskampagnen von Airfall-Tuffen könnten die Mächtigkeit des mineralisierten Pakets auf dem Grundstück beträchtlich erweitern. In einigen Fällen könnte die geschätzte Mächtigkeit des mineralisierten Pakets 200 Meter überschreiten.

Die fünf Querschnitte sind die vertikale Interpretation der geologischen Oberflächenkarte (siehe unten). Jeder Abschnitt ist eindeutig durch seine UTM-Nordkoordinate (z. B. 4.171.200N) und die Länge der zugehörigen schwarzen Linie gekennzeichnet. Sie stellen die Interpretation der Geologie in der Tiefe dar und werden bei der Erstellung eines Bohrplans helfen. Die Abschnitte lassen darauf schließen, dass die lithiumhaltigen Einheiten von Süden nach Norden hin immer dicker werden. Außerdem erstrecken sich die lithiumhaltigen Einheiten, wie auf den Schnitten zu sehen ist, über etwa einen Kilometer von Osten nach Westen. Die tatsächliche Mächtigkeit und die seitliche Ausdehnung der lithiumhaltigen Einheiten werden jedoch erst durch Bohrungen festgestellt werden können.