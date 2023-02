Mit der Akquisition baut Qiagen das Portfolio mit Technologien für forensische Labore und Kriminalermittler aus. Auf diesem Feld ist der Diagnostikkonzern bereits seit mehr als 20 Jahren unterwegs. Die Hildener verfolgen mit ihren zahlreichen Zukäufen das Ziel, ihre Technologien und know how auszubauen, außerdem lassen sich so neue Kunden gewinnen. I

Beim Gewinn erwartet Qiagen jetzt für das Gesamtjahr 2,40 Euro je Aktie nach zuvor 2,30 Dollar. Bei dem Diagnostikkonzern kocht immer wieder die Gerüchteküche hoch. Mit 44,65 Euro legte der Wettbewerber Thermo Fisher ein konkretes Angebot vor. Allerdings hatten die Aktionäre das Ansinnen verhindert. Es sollen auch Gespräche über eine mögliche Fusion mit dem US-Wettbewerber Bio-Rad Laboratories geführt worden sein. Außerdem wurde bioMerieux als Interessent genannt. Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme kommen, wäre sicherlich ein satter Kursaufschlag fällig.

Aktuell notiert die Aktie mit 45 Euro. In dem Bärenmarkt hat sich das Papier tapfer geschlagen. Die Wertentwicklung in den letzten zwölf Monaten plus 3%. Die Marktkapitalisierung rund 10 Milliarden Euro. Das KGV (2023) schätzungsweise 26. Voraussichtlich veröffentlicht Qiagen die endgültigen Jahreszahlen am kommenden Dienstag (7.2.). Ich rechne damit, daß die Resultate noch besser ausfallen als prognostiziert. CEO Thierry Bernard kommentierte im November: „Qiagen ist auf dem besten Weg das Jahr 2022 mit starken Ergebnissen zu beenden“. Wir erwarten ein weiteres Gewinn- und Umsatzwachstum. Fazit: Qiagen wächst auch ohne den Corona-Hype. Auf dem aktuellen Kursniveau zugreifen!