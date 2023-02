JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach dem angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Bill Anderson soll Nachfolger für den scheidenden Vorstandschef Werner Baumann werden. Die Ernennung dieses externen Managers sei aus dem Blickwinkel der verantwortungsvollen Unternehmensführung positiv zu bewerten, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der rein pharmazeutische Hintergrund von Anderson könnte Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns verstärken./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 11:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 11:44 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 62,65EUR gehandelt.



