TECO 2030 und AVL unterzeichnen Vereinbarung über Machbarkeitsstudie für schwere Nutzfahrzeuge

LONG BEACH, CA / ACCESSWIRE / 10. Februar 2023 / TECO 2030 ASA (OSE:TECO)(OTCQX:TECFF)(ISIN:NO0010887516) und AVL List unterzeichnen eine Vereinbarung über eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung und industriellen Nutzung eines Brennstoffzellensystems für Schwerlast(HD)-Kraftwagen. Die Machbarkeitsstudie beginnt sofort und wird voraussichtlich in 2 Monaten abgeschlossen sein. Nach erfolgreichem Abschluss plant TECO 2030, dieses Schwerlast-Brennstoffzellensystem industriell umzusetzen und im Innovationszentrum und der Gigafabrik in Narvik, Norwegen, zu produzieren.

Bildtext: Von links, Hans-Peter Klein, Director of Project Operations und Tore Enger, Group CEO bei TECO 2030, Falko Berg, Manager PEM Systems und Alexander Schenk, Lead Engineer PEM Fuel Cell System Architecture bei AVL List.

Die Dekarbonisierung in Richtung erneuerbare Energien hat gerade erst begonnen, und mit der Machbarkeitsstudie und der Entwicklung des HD-Brennstoffzellensystems möchte TECO 2030 eine Lösung für Lkw-Flottenbesitzer anbieten, die ihre bestehende und neue Flotte aufwerten wollen. Der Markt für Schwerlastkraftwagen ist riesig und umfasst schätzungsweise Millionen Lkw allein in Europa und den USA. TECO 2030 schätzt, dass allein in Europa und den USA bis zum Jahr 2030 etwa eine Million neue emissionsfreie Schwerlastkraftwagen eingesetzt werden müssen, zusätzlich zu den vorhandenen Lkw, die mit einem HD-Brennstoffzellensystem nachgerüstet werden können. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Lkw beträgt 13 Jahre, was bedeutet, dass es auch viele bestehende Lkw gibt, die mit neuen Antriebstechnologien ausgestattet werden können. Das HD-Brennstoffzellenmodul kann auch in anderen schweren Nutzfahrzeugen für den Einsatz auf der Straße und im Gelände eingesetzt werden, z. B. in Bergbau-Lkw, Schienenfahrzeugen und Bussen.

„Ich bin dankbar für die Unterstützung von AVL, die uns dabei hilft, Innovationen voranzutreiben und Technologien zu entwickeln, mit denen wir unsere gemeinsamen Ziele zur Beseitigung schädlicher Emissionen erreichen können. Wir haben bereits großes Interesse von mehreren Interessengruppen aus dem Automobilbereich erfahren, und dies wird unser Portfolio an Nullemissions-Technologien mit einem neuen platzsparenden HD-Brennstoffzellenmodul stärken, das speziell für Lkw-Fahrgestelle der Klasse 8 und 40 Tonnen entwickelt wurde“, erklärte der Group CEO von TECO 2030, Tore Enger. „Dies rückt uns auch näher an unseren Partner AVL heran und trägt dazu bei, unsere führende Präsenz auf dem Brennstoffzellenmarkt für HD-Anwendungen auszubauen.“