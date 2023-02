Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Canada Nickel erhält Anglo American als strategischen Investor

Canada Nickel verkündete jüngst, dass das Unternehmen mit Anglo American eine Zeichnungsvereinbarung über eine Investition von etwa 24 Millionen CA$ in Canada Nickel zu einem Preis von 1,95 CA$ pro Stammaktie abgeschlossen hat, was einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittspreis entspricht. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird Anglo American 9,9% der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis besitzen. Darüber hinaus hat Canada Nickel zugestimmt, zum Zeitpunkt des Abschlusses ein verbindliches Abnahmeabkommen mit Anglo American abzuschließen, das Anglo American das exklusive Recht einräumt, bis zu zehn Prozent (10%) der Ausbeute an Nickelkonzentrat, Eisen und Chrom, die in den Magnetitkonzentraten enthalten sind, sowie alle entsprechenden Kohlenstoffgutschriften aus dem Nickelprojekt Crawford des Unternehmens zu erwerben. Canada Nickel hat auch zugestimmt, eine Vereinbarung über Materialtransfer und Technologietests mit Anglo American abzuschließen, um die Möglichkeiten zu bewerten, den Wert von Crawford durch sein FutureSmart Mining™-Technologieprogramm zu erhöhen.

Diese Investition ist ein erster Schritt zur Finanzierung von Crawford und ergänzt die bereits angekündigten laufenden Arbeiten der Finanzberater bei der Deutschen Bank und der Scotiabank. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten eine Reihe von Schritten unternommen, um den Bau von Crawford voranzutreiben. So wurden mehrere Meilensteine bei den Genehmigungen erreicht, Berater für das Projektkapital ernannt und ein Berater für die Fremdfinanzierung des Projekts wird voraussichtlich im kommenden Monat ernannt.

News: Canada Nickel kündigt $24 Millionen Investition von Anglo American an

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Gold Royalty

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Gold Royalty. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 9,00 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für GoldRoyalty mit 9 USD Kursziel

Kaufempfehlung für MAG Silver

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte zusätzlich einen Research-Report zu MAG Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,00 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für MAG Silver mit Kursziel 17 USD

Unternehmensnews

Caledonia Mining erhöht Reserven- und Ressourcenbasis der Blanket Mine

Caledonia Mining veröffentlichte vor kurzem eine Aktualisierung der NI 43-101-konformen Mineralressourcen- und -reservenschätzungen für seine 64-prozentige Tochtergesellschaft, die Mine Blanket in Simbabwe. Die Gesamtschätzung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen bei Blanket, einschließlich der Mineralreserven, wurde um 52 Prozent auf 1.095.000 Unzen Gold und die Gesamtschätzung der Mineralreserven bei Blanket um ein Prozent auf 395.000 Unzen Gold erhöht.

News: Caledonia Mining Corporation gibt aktualisierte gestiegene Mineralressourcen und Reserven aus der Blanket-Mine bekannt

Calibre Mining gibt Update zu Explorationsplänen

Calibre Mining gab jüngst ein Update zu den unternehmenseigenen Bohrprogrammen zur Entdeckung und Ressourcenerweiterung im Jahr 2023 auf mehreren Gebieten in einem Umfang von mehr als 100 Kilometern. Für Nicaragua genehmigte das Management ein Explorationsbudget in Höhe von 20 Millionen US$, einschließlich 60 Kilometer Bohrungen, die sich auf die Ressourcenerweiterung und -entdeckung konzentrieren, wobei sieben Bohrgeräte in den Anlagen im Einsatz sind. Für Nevada genehmigte das Management ein Explorationsbudget in Höhe von 9 Millionen US$, einschließlich 40 Kilometer Bohrungen, die sich auf neue Entdeckungen außerhalb des Fences bei Pan und Gold Rock konzentrieren.

News: Calibre skizziert 2023 Multi-Rig-Goldentdeckungs- und Ressourcenerweiterungs-Bohrprogramme in Nevada und Nicaragua

First Tin erweitert Taronga-Mineralisierung

First Tin war jüngst im Stand bekannt zu geben, dass Bohrungen eine 350 Meter lange Erweiterung im Südwesten des aktuellen Ressourcengebiets auf dem Zinnprojekt Taronga in Australien nachgewiesen haben. Basierend auf den Ergebnissen und einer Überprüfung der früheren Bohrdaten von Newmont wurde die Interpretation der Mineralisierung überarbeitet, die darauf hindeutet, dass die SW-Erweiterung eine Fortsetzung der Mineralisierungszone Payback Extended ist. Auf der Grundlage dieser neuen Interpretation wird das Unternehmen jetzt ein erweitertes Bohrprogramm mit etwa 5.500 Meter an RC-Bohrungen in Angriff nehmen, um die SW-Erweiterung in die Ressourcenkategorie „angedeutet“ hochstufen zu können.

News: Bohrungen bestätigen südliche Erweiterung der Zinnmineralisierung Taronga

MAG Silver schließt Finanzierung ab

MAG Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot abgeschlossen und 2.905.000 Stammaktien, einschließlich Mehrzuteilungsoption, zu einem Preis von 14,65 US$ pro Stammaktie emittiert hat, was einen Bruttoerlös von 42.558.250 US$ ergibt. MAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Explorationen bei Juanicipio und den anderen Projekten von MAG, einschließlich Deer Trail, sowie zur Deckung eines bestimmten Kapitalbedarfs beim Projekt Juanicipio, der nicht in den ursprünglichen Projektkapitalschätzungen enthalten war, und für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: MAG Silver schliesst 42,6 Millionen US$ Stammaktienangebot ab

Maple Gold Mines erhält erfahrenen Geologen

Maple Gold Mines gab kürzlich die Ernennung von Paul Harbidge in sein technisches Komitee bekannt, das die Exploration, die Bohrungen und das Projektmanagement bei den Projekten des Unternehmens in Québec unterstützt. Harbidge ist ein versierter Geologe mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und einer Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Goldlagerstätten von Weltklasse. Er ist derzeit President, Chief Executive Officer und Director von Faraday Copper Corp. einem aufstrebenden Kupferentwickler in den USA. Zuvor war Harbidge President und Chief Executive Officer von GT Gold Corp. und führte das Unternehmen zu einer 456 Millionen CA$ teuren Übernahme durch Newmont Mining Corp. im Mai 2021. Davor war Herr Harbidge von 2016 bis zur Übernahme durch Newmont Mining Corp. im April 2019 Senior Vice President of Exploration bei Goldcorp Inc. Er leitete auch das Explorationsteam bei Randgold Resources Limited, das fünf bedeutende Goldentdeckungen machte.

News: Maple Gold beruft Paul Harbidge in sein technisches Komitee und gibt ein Update zu den Tiefbohrungen

Millennial Potash ernennt neuen CEO und neuen Chairman

Millennial Potash konnte vor kurzem bekanntgeben, dass es Jason Wilkinson, M. Sc., als Chief Executive Officer eingestellt hat, der seit 1. Februar 2023 die Arbeiten des Unternehmens auf seinem neu erworbenen Kaliprojekt Banio in Gabun leitet. Der derzeitige CEO Graham Harris wird MLP als Direktor und Senior Vice President Capital Markets erhalten bleiben. Wilkinson ist seit fast 15 Jahren im Kaligeschäft tätig, zuletzt bei South Harz Potash für deren Kaliprojekte in Deutschland. Von 2009 bis 2015 war er Projektmanager und Chief Operating Officer der Tochtergesellschaft von Allana Potash in Äthiopien und begleitete das Projekt in der Danakhil-Senke von der Exploration bis zum Abschluss einer Machbarkeitsstudie, der Durchführung erster Testarbeiten mit Untertagelaugung und der anschließenden Übernahme durch Israel Chemicals Ltd.

Weiterhin vermeldete Millennial Potash, dass Farhad Abasov zum Chairman ernannt wurde, um die Bemühungen des Unternehmens auf seinem neu erworbenen Kaliprojekt Banio in Gabun zu beschleunigen. Abasov verfügt über mehr als 20 Jahre erfolgreicher Erfahrung im Management von Rohstoffunternehmen und in der Projektentwicklung, wobei er Projektfinanzierungen von mehr als 500 Mio. US$ im Bergbau- und Energiesektor arrangiert hat. Farhad Abasov hat als Präsident und CEO von Millennial Lithium Corp., das Anfang 2022 von Lithium Americas für 490 Mio. US$ übernommen wurde, einen weiteren erfolgreichen Abgang hinter sich. Als ehemaliger Präsident und CEO von Allana Potash Corp. und als Mitbegründer von Potash One bringt Abasov eine Fülle von Kalierfahrung in das Unternehmen ein. Diese Kali- und Unternehmenserfahrung wird bei der Leitung der Bemühungen des Unternehmens auf dem neu erworbenen Kaliprojekt Banio von entscheidender Bedeutung sein.

News: Millennial Potash Corp. gibt Jason Wilkinson als Chief Executive Officer für die Leitung des Kaliprojekts Banio bekannt

News: Millennial Potash Corp. gibt die Ernennung von Herrn Farhad Abasov zum Vorstandsvorsitzenden bekannt

Sibanye-Stillwater erhält Umweltgenehmigung für Lithiumprojekt Keliber

Sibanye-Stillwater teilte kürzlich mit, dass die erwartete Umweltgenehmigung für die Mine Rapasaari und den Konzentrator Päiväneva des Lithiumprojekts Keliber am 28. Dezember 2022 von der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde für West- und Binnenfinnland (AVI) erhalten wurde. Die separaten Genehmigungsanträge für die Mine Rapasaari und den Konzentrator Päiväneva, die am 30. Juni 2021 eingereicht wurden, wurden anschließend von der AVI zu einer Genehmigung zusammengefasst. Die durch die AVI-Genehmigung genehmigten Bergbau- und Aufbereitungstätigkeiten sollen in den Gemeinden Kaustinen, Kokkola und Kronoby in Finnland durchgeführt werden. Der Betrieb der Mine Rapasaari umfasst die Gewinnung von Erz und Abraum, die Entsorgung des Abraums und die Ableitung von Wasser aus dem Gebiet. Der Betrieb des Konzentrators in Päiväneva umfasst die Mineralaufbereitung, die Aufbereitung der Abfälle und des Prozesswassers, die Wasserentnahme aus dem Fluss Köyhäjoki und die verantwortliche Einleitung des Überlaufs in den Fluss. Der Genehmigungsbescheid der AVI beinhaltet eine wasserwirtschaftliche Genehmigung für den Konzentrator und das Recht, den Betrieb trotz etwaiger Einsprüche aufzunehmen. Seit der Veröffentlichung des Genehmigungsbescheids der AVI hat Keliber die darin enthaltenen 144 Genehmigungsbedingungen sorgfältig geprüft und am Freitag, den 3. Februar 2023, beim Verwaltungsgericht Vaasa einen Antrag auf Änderung und/oder Klarstellung von sechs der Genehmigungsbedingungen eingereicht.

News: Sibanye-Stillwater informiert über den aktuellen Stand der Umweltgenehmigungen für das Keliber-Lithiumprojekt

Tier One Silver definiert Kupfer-Ziele

Tier One Silver vermeldete kürzlich, dass die jüngsten geophysikalischen Vermessungsergebnisse in Verbindung mit den vorhandenen Explorationsdaten zur Identifizierung von zwei Porphyr-Kupfer-Zielen geführt haben, die unter der epithermalen Silber-Gold-Mineralisierung liegen, die an der Oberfläche des Projekts Curibaya im Süden Perus definiert ist. Diese neuen Datensätze wurden in das Explorationsmodell integriert, das auf früheren geophysikalischen, geochemischen und geologischen Datensätzen aufbaut, um Ziele für das nächste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Projekt zu erstellen. Die Bohrungen, die voraussichtlich im zweiten Quartal beginnen werden, werden etwa 5.000 Meter umfassen, um die hochgradige epithermale Silber-Gold-Mineralisierung, die an der Oberfläche definiert wurde, weiter zu verfolgen und die beiden wichtigsten leitenden Merkmale anzupeilen, die möglicherweise mit einem Porphyrsystem in Zusammenhang stehen.

News: Tier One Silver definiert Porphyr-Kupfer-Ziele bei Curibaya

Trillium Gold Mines erweitert Goldliegenschaft Uchi und ernennt neuen CFO

Trillium Gold Mines verkündete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen ein Optionsabkommen unterzeichnet hat, um eine ungeteilte 100 %-Beteiligung an insgesamt 2.541 Hektar zu erwerben, die unmittelbar an Trilliums Goldkonzessionsgebiet Uchi in Red Lake, Ontario, angrenzen und von diesem umgeben werden. Diese Claims erweitern Trillium Golds dominantes Landpaket entlang des Confederation-Gürtels auf denselben geologischen Trends worauf sich auch die Betriebe Red Lake von Evolution Mining und die LP-Fault-Zone der Entdeckung „Dixie“ von Kinross Gold befinden.

Weiterhin gab das Unternehmen bekannt, dass Jeffrey O'Neill mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde. Jeffrey O'Neill ist Präsident und Eigentümer von JMO Enterprises Ltd, einem privaten Beratungsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralienexplorationsprojekten in Kanada und den USA spezialisiert hat. Er ist außerdem Direktor bei Sanibel Ventures Corp., Northern Lion Gold Corp. und Barksdale Resources.

News: Trillium Gold unterzeichnet Optionsabkommen für zusätzliche Claims, die an seine Goldliegenschaft Uchi in Red Lake angrenzen

News: Trillium Gold ernennt neuen Finanzvorstand

Trillium Gold Mines ermittelt enormes Potenzial für Confederation Belt

Trillium Gold Mines gab kürzlich ein Update über die umfangreichen historischen Kernprobenentnahmen auf seinem 55.000 Hektar großen Projekt Confederation Belt in Red Lake, Ontario. Demnach ermittelte das Unternehmen eine historische Kernprobe mit 7,89 g/t Gold aus Bohrungen im Jahr 1992 im Gebiet Fly Lake, das vermutlich am östlichen Schnittpunkt der LP-Verwerfung von Kinross Gold und dem Goldtrend der Arrow Zone liegt. Die neu entdeckte Goldmineralisierung befindet sich innerhalb eines Korridors mit erheblicher struktureller Komplexität, der auch andere Goldvorkommen enthält, was auf die Möglichkeit einer größeren Goldentdeckung hindeutet. Auf dem gesamten Grundstück wurden zahlreiche weitere bedeutende, bisher nicht dokumentierte Goldvorkommen entdeckt. Die Entdeckung von Great Bear hat gezeigt, dass historische Basismetallvorkommen, unabhängig von ihrem Gehalt, weitgehend ignoriert und nicht auf Gold untersucht wurden. Dies weist eindeutig darauf hin, dass das Grundstück Confederation Belt von Trillium das Potenzial hat, bedeutende Goldentdeckungen zu beherbergen.

News: Historische Kernproben von Trillium Gold zeigen enormes Potenzial des Goldvorkommens im Confederation Belt

Tudor Gold verkauft Eskay North an Skeena Resources

Tudor Gold vermeldete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen den Verkauf des Grundstücks Eskay North an Skeena Resources für einen Gesamtbetrag von 2.800.000 CA$ abgeschlossen hat, der sich aus 231.404 Stammaktien von Skeena zu einem Preis von 6,05 CA$ pro Aktie und 1.400.000 CA$ in bar zusammensetzt. Nach dem Abschluss des Verkaufs von Eskay North an Skeena ist Tudor Gold weiterhin bestrebt, sein Projekt Treaty Creek, das die Lagerstätte Goldstorm, eine der größten Goldentdeckungen der letzten 30 Jahre, beherbergt, voranzutreiben und einen Wert daraus zu generieren. Obwohl das Grundstück Eskay North über eine interessante Landposition verfügt, die an Skeenas Minenprojekt Eskay angrenzt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass der Verkauf des Grundstücks strategisch sinnvoll ist. Das Board of Directors von Tudor stimmte einstimmig für den Abschluss dieses Geschäfts mit Skeena Resources.

News: Tudor Gold announces sale of Eskay North

US Critical Metals deutet robuste Mächtigkeiten von lithiumhaltigen Einheiten an

US Critical Metals gab vor wenigen Tagen bekannt, dass die detaillierten Kartierungen, Probenahmen und ersten geologischen Querschnitte, die auf dem Lithiumprojekt Clayton Ridge durchgeführt wurden, auf robuste Mächtigkeiten von lithiumhaltigen Einheiten hindeuten. Das Projekt befindet sich in Esmeralda County, Nevada, und erstreckt sich über insgesamt etwa 3.600 Acre in der Region Clayton Valley, der einzigen Lithium-produzierenden Region in den USA. Die Kartierung zeigt breite Gebiete mit lithiumhaltigen Tonsteinen und vulkanischen Tuffen, die auf eine breite seitliche Ausdehnung der Mineralisierung hindeuten. Die mineralisierten Zonen erstrecken sich über das gesamte Grundstück, wobei einzelne Bereiche eine Fläche von bis zu 0,5 mal 1,0 Kilometern abdecken.

News: USCM meldet Querschnitte, die auf beträchtliche Mächtigkeiten von Lithium führenden Einheiten auf dem Clayton Ridge Lithium Grundstück schließen lassen

