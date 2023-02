Der australische Bergbau- und Rohstoffkonzern BHP hat die Ergebnisse für das vergangene erste Halbjahr (bis Ende Juni) veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten enttäuscht. Während der Umsatz zwischen Juli und Ende Dezember um 16 Prozent auf 25,7 Milliarden US-Dollar sank (1HJ 2021: 25 Milliarden US-Dollar), brach der Gewinn unterm Strich um rund ein Drittel ein, auf jetzt 6,5 Milliarden US-Dollar, wie BHP mitteilte (1 HJ 2021: 9,72 Milliarden US-Dollar). Die Analysten hatten hier mit 6,82 Milliarden US-Dollar gerechnet. Als Negativ-Treiber haben sich vor allem die gestiegenen Produktionskosten erwiesen – als Folge von gestiegenen Energie- und Personalkosten und hoher Inflation – sowie ein Rückgang der Preise für Eisenerz, die das Gewinnwachstum klar ausbremsten. Dazu kam, dass auch die Nachfrage nach Kupfer und Kohle insgesamt schwächelte und schlechtes Wetter die Kohleproduktion per se erschwerte. In der Konsequenz hat BHP die Zwischendividende für Aktionäre von 1,40 US-Dollar auf jetzt 90 US-Cent gekürzt.

An der Börse wurden die aktuellen Geschäftszahlen zunächst schlecht aufgenommen: In der Spitze sank der Kurs der Aktie an der Börse in Sydney um fast drei Prozent. Trotzdem gibt sich die Mannschaft um Firmenchef Mike Henry optimistisch, dass es in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres beim Gewinn wieder mehr Luft nach oben gibt. Dafür spreche zum einen die wieder anziehende Nachfrage nach Rohstoffen. Zum anderen würde auch die wirtschaftliche Aktivität in China wieder zunehmen, nachdem die strikte Null-Covid-Politik beendet wurde. Das könnte der Aktie deutlichen Rückenwind geben, da BHP hier mit einem Anteil von rund 60 Prozent geografisch den größten Umsatz erzielt. Zudem erhofft sich BHP auch eine steigende Nachfrage vom indischen Absatzmarkt. Laut Einschätzung der Analysten ist die Aktie von BHP aktuell fair bewertet. Im Moment rät das Gros von ihnen laut Marketscreener entsprechend zu ‚Halten‘. Das mittlere Kursziel sehen sie bei 31,54 US-Dollar und damit sogar leicht unter dem letzten Schlusskurs.

Tipp: Haben Sie zehn Minuten pro Börsenwoche für Ihren Erfolg übrig? Dann könnte Lars Wißlers "Aktie der Woche"-Börsendienst zu Ihnen passen. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

Die BHP Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 63,50EUR gehandelt.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion.