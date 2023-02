Die Aktie des britischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Rolls Royce ist heute an der Londoner Börse zeitweise um mehr als 20 Prozent gestiegen. Optimistische Gewinnaussichten für 2023 sorgen für Rückenwind.

Der britische Triebwerkhersteller hat gleich sieben Aspekte ausgemacht, bei denen er in den kommenden Jahren deutlich vorankommen will. Dazu zählen ein besserer Einsatz des Betriebskapitals, die Rückkehr zu einem Kredit-Rating hoher Bonität als Schuldner und nicht zuletzt die Wiederaufnahme von Ausschüttungen an die Aktionäre.