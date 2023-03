Fritz Henkel Ein Pionier wird 175 Jahre alt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Henkel ehrt Firmengründer Fritz Henkel zu seinem 175.

Geburtstag mit Ausstellung



Am 20. März 2023 feiert Henkel den 175. Geburtstag seines Firmengründers Fritz

Henkel. Seine Werte, sein Pioniergeist und sein Verantwortungsbewusstsein prägen

die Unternehmenskultur bis heute.



Das Unternehmen würdigt den 175. Geburtstag von Fritz Henkel mit einer

historischen Ausstellung am Firmensitz in Düsseldorf, wo Mitarbeiter:innen die

Geschichte des Firmengründers nacherleben können. Hier werden seine Kindheit und

seine ersten Schritte in die Selbständigkeit, seine Produkte und ihre innovative

Vermarktung sowie sein Engagement für seine Mitarbeiter:innen anhand

historischer Bilder, Objekte und Dokumente greifbar. Die Inhalte der Ausstellung

sind ab dem 18. März 2023 auch auf einer zweisprachigen Website

http://www.fritz-henkel.de der Öffentlichkeit zugänglich.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Henkel KGaA Vz! Werbung Long Long Basispreis 61,01€ Hebel 10,89 Ask 0,52 Zum Produkt Short Short Basispreis 72,34€ Hebel 10,89 Ask 0,70 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.