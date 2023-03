Mit der massiven Schieflage der Credit Suisse schien die US-Bankenkrise auf Europa überzugreifen. Dies hatte am Mittwoch zu einem weltweiten Ausverkauf an den Börsen geführt. Doch heute Nacht wurde bekannt, dass die Credit Suisse von der Schweizer Nationalbank (SNB) eine Kreditlinie in Höhe von bis zu 50 Milliarden Franken erhält. Dies berichten mehrere deutsche und schweizer Medien übereinstimmend.

Nach dem Kursrutsch tags zuvor kletterte der DAX vor der mit Spannung erwartetet Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den ersten Handelsminuten um 1,47 Prozent auf 14 952,03 Punkte. Stützend wirkte sich dabei auch eine breite Erholung der Bankenwerte aus.