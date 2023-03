Bislang gibt es kaum preisgünstige Elektrokleinwagen auf dem Markt. Volkswagen will das ändern und stellt mit der Studie ID. 2all einen Volks-Stromer für unter 25.000 Euro vor. Der vollelektrische Kleinwagen soll laut VW eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern haben und 2025 auf den Markt kommen. Das Schnellladen soll nur 20 Minuten dauern.



VW-CEO Thomas Schäfer erklärte: "Der ID. 2all zeigt, wo wir insgesamt mit der Marke hinwollen: nah am Kunden, Top-Technologie und mit tollem Design. Wir machen Tempo bei der Transformation, um die E-Mobilität in die Breite zu bringen."

Bisher ist es der Automobilindustrie nicht gelungen, ein preiswertes Elektroauto mit akzeptabler Reichweite für den Massenmarkt zu bauen. Tesla hat mit dem Model 2 bereits 2020 ein 25.000-Dollar-E-Auto angekündigt, aber wann es auf den Markt kommt, ist noch völlig unklar.