Ähnlich verhalten äußerten sich die Branchenkenner der DZ Bank. Er bleibe skeptisch, ob der geplante Umbau der Credit Suisse nachhaltig gelingen kann, schrieb Analyst Timo Dums. "Die Restrukturierung sehen wir selbst in Normalzeiten als Herkulesaufgabe an." Nun komme als zusätzlicher Gegenwind die allgemeine Marktskepsis gegenüber Banken hinzu. Dies treffe die CS-Aktie als äußerst anfälliges Institut "mit wiederkehrenden negativen Schlagzeilen" besonders hart.

Die Befürchtungen rund um die angeschlagene Schweizer Großbank hatten am Vortag den gesamten Bankensektor in Europa unter Druck gesetzt, nachdem zuvor die Turbulenzen rund um drei US-Banken die Märkte erschüttert hatte.

Das Rettungspaket dämpfe die Sorgen über einen größeren Ansturm auf die Credit Suisse und die Auswirkungen auf andere Institute in der ganzen Welt, schrieb Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Die Ankündigung, Notfallmittel der Schweizerischen Nationalbank in Anspruch zu nehmen, unterstreiche zugleich aber auch, wie fragil der Kreditgeber geworden sei.

Die stark angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse sicherte sich inzwischen bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro). Zudem kündigte die Bank in Zürich den Rückkauf von bestimmten Euro- und Dollar-Anleihen im Volumen von drei Milliarden Franken an. Mit diesen Schritten will die Credit Suisse das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Das Schweizer Institut hatte 2022 mit einem Jahresverlust von 7,3 Milliarden Franken (7,35 Mrd Euro) ihr schlimmstes Jahr seit der Finanzkrise 2008 erlebt.

Auch der übrige Bankensektor erholte sich. Der Stoxx Europe 600 Banks legte zuletzt 1,3 Prozent zu, nachdem der Sektorindex zur Wochenmitte fast sieben Prozent eingebüßt hatte. Zu den Favoriten im EuroStoxx 50 am Donnerstag gehörten Santander-Anteile mit rund zweieinhalb Prozent Aufschlag. In Zürich kosteten Papiere des Schweizer Wettbewerbers UBS vier Prozent mehr. Hierzulande ging es für die Papiere der Deutschen Bank um ein Prozent nach oben, Commerzbank -Anteile rückten um 2,4 Prozent vor und gehörten zu den größten Dax -Gewinnern.

ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unterstützung der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse hat am Donnerstag dem stark angeschlagenen Aktienkurs auf die Beine geholfen. Die Papiere des Instituts kletterten an der Börse in Zürich zuletzt um 20 Prozent, nachdem sie am Vortag noch auf ein Rekordtief gefallen und mit einem Minus von 24 Prozent aus dem Handel gegangen waren.

