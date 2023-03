Erst Zinshammer, dann SVB-Crash – Blackrock-CEO Fink warnt vor drittem Fiasko

Der Chef des größten Vermögensverwalters der Welt, Blackrock, geht auch in Zukunft von einer hohen Inflationsrate aus. In seinem jährlichen Brief an die Investoren äußerte Larry Fink Bedenken über einen Dominoeffekt nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB), berichtet das Handelsblatt. Der Zusammenbruch des Geldhauses ist Fink zufolge ein klassisches Beispiel dafür, dass die Vermögenswerte der Bank nicht ausreichend waren, um ihre Verbindlichkeiten zu decken. Dies sei eine Folge der jahrelangen Niedrigzinspolitik der Notenbanken.

Der Vorstandschef warnt Anleger nun vor weiteren Folgen der Gelpolitik der Notenbanken für die Finanzwelt. So rechnet er in den kommenden Jahren mit mittelfristig hoch bleibenden Preissteigerungen. Dabei geht Fink von einer anhaltenden Inflationsrate von 3,5 bis 4 Prozent aus. Als Hauptursache sieht er den Konflikt zwischen Preis und Sicherheit, vor dem viele Unternehmen und Staaten stehen. Dabei entscheiden sich viele Führungskräfte aus seiner Sicht für politische Sicherheit und widerstandsfähige Lieferketten, was die Kosten in die Höhe treibt und an der Effizienz nagt.