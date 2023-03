Nano One erhält drei neue Patente und erhält Mittelzufluss im Zuge der Ausübung von Optionsscheinen

Wichtigste Punkte:

- Drei neue Patente, erteilt und zugelassen in Taiwan, Korea und den USA.

- Die Patente werden den Schutz für Nano-Ones One-Pot-Prozesstechnologie zur Herstellung von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien erweitern und den Wert dieser Technologie erhöhen.

- Die Patente werden den Wert von Nano-Ones sulfatfreier, nachhaltiger Technologie für eine saubere Energiezukunft steigern.

- Mittelzufluss im Zuge der Ausübung von Optionsscheinen in Höhe von rund 3,65 Mio. CAD tragen zu einer starken Liquidität und Bilanz bei.

In Anbetracht des rapiden Wachstums des weltweiten Marktes für Elektrofahrzeuge freut sich das in Vancouver niedergelassene Unternehmen Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“), bekanntgeben zu können, dass sein Patentbestand um drei (3) zusätzliche erteilte Patente erweitert wird, womit die Zahl der erteilten Patente von Nano One auf insgesamt 27 steigt. Darüber hinaus sind mehr als 55 Patentanmeldungen anhängig und weitere Patentanmeldungen werden derzeit geprüft.

Nano One ist ein Unternehmen für saubere Technologien, das sich auf Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien konzentriert. Sein One-Pot-Verfahren verschafft ihm einen einzigartigen Vorteil beim Aufbau lokaler und robuster Lieferketten, die Kosten, Komplexität, Energieintensität und Umweltbelastung verringern.

Die taiwanesische Patentanmeldung Nr. TW 202222679 bezieht sich auf die One-Pot-Synthese von Lithium-Eisenphosphat (LFP), die in Candiac (Québec) vermarktet wird. Das koreanische Patent Nr. KR 10-2443307 bezieht sich auf das One-Pot-Syntheseverfahren von NMC- und LNMO-Kathodenmaterialien. Das US-Patent Nr. 11,616,230 betrifft feine und ultrafeine Pulver sowie Nanopulver aus Lithiummetalloxiden für Batterieanwendungen.

Nano One freut sich zudem, einen Erlös von 3.651.102 CAD im Zuge der Ausübung von 2.281.939 Optionsscheinen seit dem 1. Januar 2023 bekanntgeben zu können. Die Optionsscheine wurden im Rahmen einer im Februar 2020 abgeschlossenen Privatplatzierung ausgegeben und hatten ein Fälligkeitsdatum vom 21. Februar 2023. Das Unternehmen verfügt über 1.000.000 Optionsscheine zu einem Ausübungspreis von 4,00 CAD, die noch im Umlauf sind und eine Laufzeit bis zum 16. Juni 2023 haben.