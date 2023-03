Hamburg (ots) -- Weltweite Zahlungsmoral verschlechtert sich zuletzt stärker (+5 Tage im Jahr2022) als in den vorangegangenen sieben Jahren zusammen (+4 Tage insgesamtzwischen 2015-2021)- Weltweit müssen Unternehmen durchschnittlich 59 Tage auf ihr Geld warten- Je später eine Rechnung bezahlt wird, desto wahrscheinlicher, dass sie ganzausfällt- Deutschland: ebenfalls deutlich verschlechterte (+4 Tage), aber im Vergleichweiterhin relativ gute Zahlungsmoral- In Asien werden Rechnungen besonders spät bezahlt, zudem deutlichsteVerschlechterung beim Zahlungsverhalten; insbesondere in China (+10 Tage)Die weltweite Zahlungsmoral hat sich zuletzt stärker verschlechtert als in densieben vorangegangenen Jahren zusammengenommen: Rechnungen wurden 2022 nachdurchschnittlich 59 Tagen bezahlt - und damit fünf Tage später als noch imVorjahr. Schon zuvor hatte sich das weltweite Zahlungsverhalten - mit Ausnahmevon 2020 - sukzessive verschlechtert, wenngleich weitaus weniger deutlich:Zwischen 2015 und 2021 haben sich die "Days of Sales Outstanding" (DSO), alsoder Zeitraum zwischen Rechnungslegung und Bezahlung, um insgesamt vier Tageverschlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des weltweitführenden Kreditversicherers Allianz Trade.

"Die Zahlungsmoral ist ein wichtiger Vorbote von Zahlungsverzögerungen und-ausfällen sowie Insolvenzen", sagt Maxime Lemerle, Chefanalyst für Insolvenzenbei Allianz Trade. "Je länger Unternehmen auf ihr Geld warten müssen, destowahrscheinlicher ist es, dass sie am Ende auf unbezahlten Rechnungen sitzenbleiben. Die Rolle der Lieferanten als unsichtbare Bank kommt also wieder vollzum Tragen und erhöht die Liquiditätsrisiken im System."17 % der Unternehmen weltweit werden erst nach 90 Tagen bezahlt, bei insgesamt42 % sind es mehr als 60 Tage.Deutschland: Ebenfalls deutliche Verschlechterung, aber weiterhin relativ guteZahlungsmoralAuch in Deutschland ist eine deutliche Verschlechterung bei der Zahlungsmoralsichtbar. Hierzulande wurden Rechnungen im Jahr 2022 durchschnittlich 4 Tagespäter bezahlt als 2021 - nach durchschnittlich 49 Tagen."Den Deutschen sagt man seit jeher eine gute Zahlungsmoral nach", sagt MiloBogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Dieaktuellen Zahlen bestätigen diesen Ruf auch in diesen schwierigen Zeiten. Diedeutschen Unternehmen bezahlen ihre Rechnungen 10 Tage schneller als imweltweiten Durchschnitt und eine Woche früher als Unternehmen in deneuropäischen Nachbarländern. Das ist ein ziemlich eklatanter Unterschied - aber