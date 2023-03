UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Angesichts neuer Schwerpunkte im Software- und Servicebereich schrieb Analyst Timothy Arcuri schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, der Prozessorhersteller stehe vor der größten Ausweitung des Geschäftsmodells in der Geschichte. Selbst nach der jüngsten Kursrally sollte das bei den Investoren noch immer gut ankommen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 03:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 03:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 247,8USD gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m