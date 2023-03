DZ BANK stuft SYMRISE AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise auf "Halten" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Zeitpunkt und Ursachen der fu?r 2022 ausgesprochenen Gewinnwarnung hätten am Kapitalmarkt fu?r Verunsicherung gesorgt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung der Profitabilität. Er traue dem Duft- und Aromastoffhersteller aber unverändert ein Umsatzwachstum u?ber dem Branchendurchschnitt zu./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 13:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 14:07 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 97,22EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m