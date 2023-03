Jefferies sieht kurzfristig wenig Potenzial für Siltronic - Abstufung

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies räumt der Aktie des Waferherstellers Siltronic auf kurze Sicht nur noch wenig Kurspotenzial ein. Analyst Constantin Hesse stufte deshalb das Papier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 95 auf 75 (aktueller Kurs: 65) Euro. Siltronic gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Siliziumscheiben (Wafern), auf denen integrierte Schaltkreise (Mikrochips) gefertigt werden.

Zwar sehe er auch weiterhin nur begrenzte Abwärtsrisiken für die Siltronic-Aktie, erklärte Hesse, es seien in den kommenden Monaten aber keine wesentlichen positiven Kurstreiber zu erwarten. Denn die Nachfrage in den Absatzmärkten sei nach wie vor schleppend, und die Kunden aus den Halbleitersegmenten Memory Chips und Logic Chips wiesen immer noch erhöhte Lagerbestände auf.