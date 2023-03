Atradius-Umfrage Firmen setzen auf Preiserhöhungen als Schutz vor Inflation

Köln (ots) - Die Erhöhung der Leitzinsen um 50 Basispunkte auf 3,5 Prozent durch

die Europäische Zentralbank (EZB) verstärkt den Druck auf Deutschlands

Unternehmen, sich gegen die anhaltend hohe Inflation abzusichern. "Entscheidend

ist, dass Unternehmen proaktiv v orgehen und einen strategischen Ansatz zur

Bewältigung der Inflation wählen", sagt Frank Liebold, Country Director

Deutschland bei Atradius. Laut einer Umfrage des internationalen

Kreditversicherers unter rund 200 Unternehmen in Deutschland sichern sich

deutsche Unternehmen derzeit zu mehr als zwei Dritteln durch Preiserhöhungen

gegen die anhaltende Inflation ab.



Der Krieg in der Ukraine und die vorherige Corona-Pandemie haben zu einer

deutlich gestiegenen Inflation und in der Folge zu einer Erhöhung der Leitzinsen

geführt. Deutschlands Firmen kämpfen seitdem mit höheren Kosten. Laut der

Atradius-Umfrage sind für 30 Prozent der befragten Unternehmen die Steigerungen

der Kosten für Rohstoffe, Energie, Finanzierung und Löhne die größten Risiken

für ihr Unternehmen angesichts der aktuellen Inflation. Ebenfalls 30 Prozent

sehen einen Rückgang der Nachfrage als größtes Risiko, weitere zwölf Prozent

nennen Preisdruck und Wettbewerbsfähigkeit als größte Gefahren. "Um diesen

Risiken entgegenzuwirken, bedarf es einer Kombination vieler Maßnahmen - eine

allein wird in keinem Fall ausreichen", so Frank Liebold.