E-Autos und E-Fuels sind kein Gegensatz / Debatte um strombasierte Kraftstoffe und Zukunft des klimafreundlichen Verkehrs

Berlin (ots) - Deutlich mehr Elektromobilität und der Einsatz erneuerbarer

Kraftstoffe sind keine Gegensätze. "Wir brauchen beides, um die Klimaziele im

Verkehr zu erreichen", betont Prof. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer beim

en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie, anlässlich der aktuellen Debatte um

Steuervorteile für strombasierte Kraftstoffe, so genannte E-Fuels.



"Das Ziel, mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen, ist richtig. Unsere

Mitglieder treiben daher den Aufbau eines bundesweiten Ladesäulennetzes für

E-Autos über ihr Tankstellennetz und darüber hinaus voran", so Küchen.

Angesichts der Zahl bestehender und künftiger Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor

müsse zum Erreichen der Klimaziele aber auch der Hochlauf von alternativen

Kraftstoffe beschleunigt werden. Dabei geht es um fortschrittliche

Biokraftstoffe, die nicht in Konkurrenz zu Lebensmitteln stehen, und um

strombasierte synthetische Kraftstoffe.