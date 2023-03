Alibaba: Größte Umstrukturierung der Unternehmensgeschichte – und die Aktie?

Alibaba teilte am Dienstag mit, dass es sein Unternehmen in sechs Geschäftsbereiche aufteilen wird, die jeweils die Möglichkeit haben, Fremdkapital zu beschaffen und an die Börse zu gehen. Es ist die bedeutendste Umstrukturierung in der Geschichte des chinesischen E-Commerce-Riesen.

Wie Alibaba mitteilte, ziele dieser "Schritt darauf ab, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu fördern". Jede Geschäftsgruppe soll von einem eigenen CEO und einem eigenen Vorstand geleitet werden. Dies ermöglicht den wichtigsten Abteilungen des chinesischen Unternehmens – vom E-Commerce über die Medien bis hin zur Cloud – mit weitaus größerer Autonomie zu agieren und den Grundstein für künftige Ausgliederungen und Börsengänge zu legen.