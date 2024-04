Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

An unternehmenseigenen Bemühungen, den Aktienkurs zu stabilisieren, fehlt es jedenfalls nicht – ganz im Gegenteil. Im Rahmen seines zuletzt veröffentlichten Quartalsberichtes hatte Alibaba ein neues, 25 Milliarden US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Insgesamt stehen dem Unternehmen für den Erwerb eigener Anteile so rund 35 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Rund ein Sechstel aller ausstehenden Anteile könnte Alibaba damit auf dem aktuellen Kursniveau zurückkaufen.

Geplant ist das umfangreiche Rückkaufprogramm mit einer Laufzeit bis 2027. Lange bitten hat sich das Unternehmen aber nicht lassen. Wie Alibaba am Dienstag bekanntgegeben hat, wurden im abgelaufenen Quartal bereits Anteile im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar eingezogen – so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens.

Insgesamt 524 Millionen eigene Anteile hat Alibaba so zurückgekauft. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr waren es 1,25 Milliarden Stücke mit einem Gesamtwert von 12,5 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der insgesamt ausstehenden Anteile hat das Unternehmen im Vorjahresvergleich damit um 5,1 Prozent auf 19,5 Milliarden Stück reduziert.

Kursentwicklung zeigt sich unbeeindruckt

Dem Aktienkurs hat auch das bislang nicht auf die Beine geholfen, die Papiere büßten in den vergangenen zwölf Monaten knapp 26 Prozent ihres Wertes ein. Seit dem Jahreswechsel schlägt ein Minus von sechs Prozent zu Buche.

Ursache für die anhaltende Kursschwäche ist einerseits die Wirtschafts- und Wachstumsschwäche in China sowie die wachsende Konkurrenz durch PDD Holdings, das Alibaba mit seiner überaus erfolgreichen Shopping-App Temu Marktanteile streitig macht.

Mit Blick auf die Bewertung ist Alibaba aktuell mit dem 8,4-fachen seiner für dieses Jahr erwarteten Gewinne bewertet, beim Cashflow ist es das Zehnfache. Das ist sowohl im Branchenvergleich aber auch in der Gegenüberstellung zum US-Pendant Amazon äußerst günstig.

Fazit: Andere Aktien sind derzeit aussichtsreicher

Alibaba hat im abgelaufenen Quartal Aktien im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar zurückgekauft – so viel wie noch nie zuvor. Den Kurs hat das bislang trotz der günstigen Bewertung aber nicht beleben können.

Wer sich als Anleger bei chinesischen Basiswerten engagieren möchte, sollte daher eher einen Blick auf die derzeit dynamischeren Konkurrenten JD.com und PDD Holdings werfen. Eine attraktive Einstiegschance bietet nach einer 15-Prozent-Korrektur auch Internetwert NetEase.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion