Wie zum Beweis kletterte der viele bekannte Unternehmen beinhaltende Hang-Seng-Index am Dienstag um über zwei Prozent und versuchte so, einige zuletzt schwächere Handelstage wettzumachen. Nicht profitieren konnte von der Rallye Internetwert NetEase, dessen Papiere fast sieben Prozent an Wert verloren: Dessen jüngste Neuveröffentlichung Condor Hero kann Gamer bislang nicht überzeugen.

Mit den beiden US-Großbanken Morgan Stanley und JP Morgan melden sich heute allerdings gleich zwei prominente Unterstützer zu Wort und raten, den Rücksetzer in der Aktie von NetEase zu kaufen.

Günstige Bewertung überzeugt JP Morgan

Bei JP Morgan revidierte man angesichts des schwachen Starts von Condor Hero, von dem Investoren erwartet hatten, mindestens Platz 5 der Download-Charts zu erobern (aktuell: Platz 30), zwar die Wachstumsprognose für das laufende Quartal, sieht gegenüber dem Vorjahr aber noch immer ein Umsatzwachstum von 14 Prozent.

Sollte Condor Hero weiter floppen, werde der Gesamtjahreserlös von NetEase um nicht mehr als ein bis zwei Prozent belastet – das rechtfertige, so die Analysten, den Kurssturz der vergangenen Tage und Wochen nicht. Die Aktie hat gegenüber ihrem letzten Verlaufshoch 15 Prozent an Wert eingebüßt.

JP Morgan verweist darauf, dass die Aktie inzwischen nur noch mit dem 13-fachen des für dieses Jahr erwarteten Gewinnes bewertet sei, was ein Abschlag von 30 Prozent gegenüber dem Durchschnitt anderer Gaming-Schmieden wäre. Die Analysten bekräftigten daher ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 130 US-Dollar.

Kursziel gesenkt, Kaufempfehlung bekräftigt

Auch bei Morgan Stanley rät man nach der Korrektur zum Einstieg und hält an der bisherigen Kaufempfehlung fest. Das Kursziel wurde allerdings von 150 auf 135 US-Dollar revidiert und spiegelt so die etwas niedrigeren Wachstumserwartungen wider.

Die Analysten sehen nichtsdestotrotz einen starken Investment-Case: Das Unternehmen überzeuge durch große Entwicklerkapazitäten sowie eine hohe Qualität seiner Spiele. Das verbürge sich für stabile Erlöse und ein hohes Ertragswachstum, die das Unternehmen vor wirtschaftlichen Unsicherheiten und dem Wettbewerb durch Konkurrenten schützen würde.

Als Treiber für die Kursentwicklung führt Morgan Stanley die angekündigten Buybacks in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar sowie die großzügige Dividendenpolitik an: Derzeit schüttet NetEase rund 30 Prozent seines operativen Gewinns an die Anleger aus. Morgan Stanley rechnet damit, dass diese Quote zukünftig noch erhöht werden könnte.

Wird die Aktie sogar noch günstiger?

Die hohen Verluste in Hongkong kann NetEase in der US-Vorbörse etwas eingrenzen. Hier notiert die Aktie nach einem Minus von 4,6 Prozent am Montag mit Abgaben von zwei Prozent. Mit Kursen unterhalb von 100 US-Dollar hat die Aktie aber eine wichtige Unterstützung zunächst aufgegeben.

Diese zügig zurückzuerobern ist nun die Aufgabe der Bullen, andernfalls droht ein Rücksetzer bis 90 US-Dollar, denn hier ist noch eine Kurslücke zu schließen. Aus der Perspektive noch nicht investierter Anleger wäre ein solcher Kursrutsch wünschenswert: Bei 90 US-Dollar winkt eine Dividendenrendite von fast drei Prozent sowie ein KGVe 2024 von 12,5 – ein Schnäppchen also!

Fazit: Empfehlungen nachvollziehbar, attraktive Chance

Die jüngste Spieleveröffentlichung von Gaming-Schmiede und Internet-Wert NetEase ist bislang ein Flop. Das lastet auf der Aktie und führte in den vergangenen Tagen zu Abgaben in Höhe von 15 Prozent. Mit Morgan Stanley und JP Morgan melden sich allerdings gleich zwei prominente Institute zu Wort und raten zum Kauf der Aktie – attraktiv ist das Papier vor allem aus einer Value-Perspektive.

Noch bessere Kurse könnten Anleger im Bereich von 90 US-Dollar erhalten, wo noch ein Gap zu schließen ist. Angesichts eines mittleren Kursziels von 135 US-Dollar aller Wall-Street-Analysten würde ein Einstieg hier ein Potenzial von 50 Prozent bedeuten.

Interessierte Investoren legen sich daher auf die Lauer nach einer vielversprechenden Bodenbildung und schlagen angesichts der günstigen Bewertung dann zu und folgen der Empfehlung von Morgan Stanley und JP Morgan.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion