Infineon überrascht mit bullischer Prognose: Aktie startet durch

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,48 € , was eine Steigerung von +4,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Etwas zurückhaltender sind die Analysten von JP Morgan. Analyst Sandeep Deshpande beließ seine Einschätzung der Aktie nach den Zahlen am Dienstag auf Neutral mit einem Kursziel von 38,50 Euro.

In einer ersten Reaktion schreibt DZ-Bank Analyst Dirk Schlamp: "Die Anhebung der Prognose ist eine positive Überraschung. Preis- und Mixeffekte sowie eine günstigere Entwicklung der Energiekosten werden sich positiv auf die Marge auswirken." Der Analyst sieht das Kursziel derzeit bei 43 Euro, ein Aufschlag von 20 Prozent zum aktuellen Kurs.

Der Umsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr bei deutlich über den bislang erwarteten 15,5 Milliarden Euro liegen, nach 14,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Dies werde auch eine positive Wirkung auf die Segmentergebnismarge haben, teilte das Unternehmen nach Börsenschluss am Dienstag mit. Diese bemisst bei Infineon die Profitabilität des operativen Geschäfts und wurde bislang bei 25 Prozent gesehen.

Der deutsche Chip-Champion wird dank einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie im zweiten Quartal besser abschneiden als erwartet. Das Unternehmen erhöhte daher die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23. Die Börse jubelt über die positive Überraschung und schickt die Aktie mehr als sieben Prozent ins Plus.

Halbleiter-Spezialist Infineon hebt die Prognose für das laufende Jahr an und die Aktie hebt ab! Hohe Nachfrage und starke Preisentwicklung beflügeln das Geschäft vor allem in den Kernbereichen Automobil und Industrie.

