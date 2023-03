In unserem Turbo-Dienst nutzen wir die Schwankungen für Trades auf den DAX und Co. Unser Depot notiert weiter auf Rekordhoch. Unten finden Sie die Transaktionshistorie. Testen Sie uns kostenfrei und unverbindlich über folgenden Link .

Alibaba hat am Dienstag eine umfassende Neustrukturierung angekündigt . Das Unternehmen plant eine Aufteilung in sechs Hauptunternehmen, die wiederum zum Teil an der Börse notiert werden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 220 Milliarden Dollar bringt Alibaba damit eine der größten Umstrukturierungen der Tech-Geschichte voran. Chinesische Unternehmen agieren häufig komplett unter einem Dach. Diese Größe wurde Alibaba zuletzt zum Verhängnis. Die KP fürchtete den Einfluss der Tech-Giganten. Querelen um Ant-Pay, den Zahldienst von Alibaba, wurden Gründer Jack Ma beinahe zum Verhängnis. Ma verschwand 2021 für einige Zeit von der Bildfläche. Gerüchten zufolge haben die Machthaber in Peking Ma’s Einfluss beschränkt.

