Canagold reicht eine erste Projektbeschreibung ein und leitet damit die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren für das Vorzeigeprojekt New Polaris ein

Vancouver, B.C. - 29. März 2023 / IRW-Press / Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) („Canagold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Projektbeschreibung (Initial Project Description, „IPD“) und den Einbeziehungsplan (Engagement Plan) für das Projekt New Polaris („Projekt“) im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia bei der Umweltbewertungsbehörde von BC eingereicht hat.

Mit der Einreichung der IPD durch das Unternehmen wird offiziell die frühzeitige Einbindungsphase des Bewertungsprozesses der Provinz in die Wege eingeleitet. Die IPD bietet einen Überblick und eine detaillierte Beschreibung der Pläne des Unternehmens für die Erschließung, den Betrieb und letztlich die Stilllegung des Goldprojekts New Polaris.

Canagold schätzt die Zusammenarbeit und die Beiträge der Taku River Tlingit First Nation (TRTFN) sehr. Das Projekt befindet sich auf dem traditionellen Territorium der TRTFN.

„Wir freuen uns sehr über die Einreichung der IPD, da dies den offiziellen Beginn des Genehmigungsverfahrens für die Umweltprüfung markiert, nachdem im Laufe der Jahre umfangreiche Vorbereitungen und Umweltgrundlagenstudien bei New Polaris absolviert wurden“, so Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. „Dies ist eine wichtige Etappe im ehrgeizigen Plan des Unternehmens, die Genehmigung für einen nachhaltigen Bergbaubetrieb zu erlangen und diesen in Partnerschaft mit der TRTFN zu errichten und zu betreiben.“

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das insbesondere das Projekt New Polaris durch den Machbarkeits- und Genehmigungsprozess führen möchte. Außerdem möchte Canagold seine Vermögensbasis steigern, indem in Zukunft weitere, fortgeschrittene Projekte erworben werden. Das Unternehmen hat ein Team aus technischen Experten an der Hand, mit dem es signifikante Werte für alle Aktionäre von Canagold freisetzen kann.

