Aroundtown: FFO legt 2022 zu

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Aroundtown SA im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12) den Umsatz um 22 Prozent auf über 1,6 Mrd. Euro gesteigert und dabei unter anderem vom Wachstum der wiederkehrenden Nettomieteinnahmen profitiert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Ergebnis aus Bewertung und Verkäufen bei -497 Mio. Euro gelegen. Hintergrund sei die vollständige Neubewertung des Portfolios zum Jahresende 2022 mit einer Abwertung um rund 540 Mio. Euro. Für die kommenden Jahre gehe der Analyst von weiteren Wertberichtigungen aus. Das EBITDA habe alles in allem bei 382 Mio. Euro und somit deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,75 Mrd. Euro gelegen. Das Nettoergebnis sei mit -457 Mio. Euro negativ ausgefallen, der cash-getriebene FFO dagegen um 3 Prozent auf 363 Mio. Euro gestiegen. Als eine Folge des angekündigten Liquiditätserhalts habe sich das Management dazu entschieden, für 2022 keine Dividende auszuschütten. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 entspreche mit einem Korridor für den FFO I zwischen 300 und 330 Mio. Euro aber den Erwartungen des Analysten. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 4,50 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.03.2023, 09:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 29.03.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Aroundtown_29March2023.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 4,50 EUR