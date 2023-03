Top-Experten auf der CYBICS 2023 in Frankfurt Wichtigste Konferenz zum EU-Cyber Resilience Act

Düsseldorf (ots) -



- IoT- und ICS-Hersteller, Distributoren, Systemhäuser und Anwender aus

Wirtschaft und Industrie sind zum Expertengespräch zu Compliance, Sicherheit

und Best Practices im Rahmen des Cyber Resilience Act der EU eingeladen

- Wann und wo: 20. April 2023 ab 9 Uhr im House of Logistics and Mobility (HOLM)



Der neue Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Kommission wirkt auf

Hersteller und Anwender aus der Industrie oft wie ein Buch mit sieben Siegeln

oder ist sogar teilweise noch unbekannt. Um die Fragen zum bisher härtesten

europäischen Gesetz zur Cybersicherheit zu beantworten, stehen auf der CYBICS

2023-Konferenz (https://www.cybics.de/) führende IT-Experten zur Verfügung. Die

siebte CYBICS-Konferenz tritt unter dem Titel "Compliance, Security and Best

Practices: Der Cyber Resilience Act" an und gibt konkrete Hilfen, wie die

Herausforderungen der EU-Gesetzgebung im Arbeitsalltag umgesetzt werden können.

Die Experten stehen auch für Einzelgespräche zur Klärung konkreter Fragen zur

Verfügung. Schnellentschlossene Teilnehmer können mit dem Gutschein-Code

"CRA-2023" kostenlos einen der begehrten Plätze auf der Sicherheitskonferenz

reservieren: Anmeldungen sind hier

(https://www.cybics.de/anmeldung-zur-cybics.html) online möglich.