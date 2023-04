Hinter den Zahlen Warum die sinkenden Arbeitsunfallraten nicht die ganze Wahrheit erzählen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung mitteilte, ist

die Zahl der Arbeitsunfälle mit mehr als drei Tagen Ausfallzeit in Deutschland

deutlich gesunken. Auch hinsichtlich der Todesfälle am Arbeitsplatz konnte ein

ähnliches Minus verzeichnet werden. Doch sind die veröffentlichten Daten ob der

vielen Kurzarbeit aufgrund eingeschränkter Produktions- oder Handwerksarbeiten

und den weiterhin bestehenden Tätigkeiten aus dem Homeoffice überhaupt

repräsentativ?



"Der Rückgang um 1,8 Prozent auf 791.698 meldepflichtige Arbeitsunfälle ist

durchaus erfreulich. Die vorläufige Statistik ist jedoch mit Vorsicht zu

genießen. Es gibt viele Randbedingungen, die derzeit einen positiven Einfluss

auf Unfallzahlen haben, weil weniger Menschen am Arbeitsplatz aktiv sind. Ein

weiterer Punkt, über den man nicht erst seit 2022 sprechen muss, ist die

Ehrlichkeit der gemeldeten Unfallzahlen in den Unternehmen", sagt Stefan Ganzke.